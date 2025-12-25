MasterChef 2026, ospiti gli Chef Bottero, Dipino e Locatelli. FOTO

MasterChef 2026, doppia eliminazione e ospiti gli Chef Bottero, Dipino e Locatelli. FOTO
I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno accolto gli aspiranti chef nella Masterclass della 15esima edizione di MasterChef Italia con le prove della Golden Mystery Box (con doppia Golden Pin per Dounia e Matteo L.), dell'Invention Test e dello Skill Test con gli Chef Roberto Bottero, Antonio Dipino e...Giorgio Locatelli. Alla fine, doppia eliminazione: Katia e Giuliana hanno tolto il grembiule