MasterChef 2026, ospiti gli Chef Bottero, Dipino e Locatelli. FOTO

MasterChef 2026, doppia eliminazione e ospiti gli Chef Bottero, Dipino e Locatelli. FOTO

TV Show fotogallery sky uno
25 foto

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno accolto gli aspiranti chef nella Masterclass della 15esima edizione di MasterChef Italia con le prove della Golden Mystery Box (con doppia Golden Pin per Dounia e Matteo L.), dell'Invention Test e dello Skill Test con gli Chef Roberto Bottero, Antonio Dipino e...Giorgio Locatelli. Alla fine, doppia eliminazione: Katia e Giuliana hanno tolto il grembiule

Spettacolo: Ultime gallery

    Spettacolo: Ultime notizie

    Imani Dia Smith, la giovane stella di Broadway uccisa a 25 anni

    Spettacolo

    La giovane attrice che aveva incantato Broadway nel ruolo di Young Nala nel Re Leone è stata...

    Primavera, la recensione del debutto al cinema di Damiano Michieletto

    Paolo Nizza

    Addio a Pat Finn, volto di Friends e The Middle si spegne a 60 anni

    Serie TV

    Pat Finn, attore e improvvisatore americano, è morto a Los Angeles a 60 anni. Volto noto di serie...