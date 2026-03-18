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The Drama, Robert Pattinson e Zendaya in abito da sposa alla première a Los Angeles. FOTO

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Dopo la tappa alla iconica Wedding Chapel di Las Vegas, i protagonisti dell'atteso film di Borgli hanno dato ufficialmente il via dalla California a un press tour che si annuncia pieno di sorprese. Zendaya ha tirato fuori dal suo guardaroba un abito indossato oltre dieci anni fa, una creazione adatta al tema del film e al momento speciale che sta vivendo fuori dallo schermo. Del resto, la sposa deve sempre indossare qualcosa di vecchio

A cura di Vittoria Romagnuolo

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