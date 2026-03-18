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Robert Pattinson e Zendaya hanno appena inziato la loro stagione d'oro insieme, sullo schermo e fuori. The Drama è solo il primo dei vari progetti cinematografici che le due star condividono nel 2026. Dopo la commedia sentimentale di Borgli c'è The Odyssey di Nolan. A fine anno, il terzo capitolo di Dune, il cui primo teaser trailer ufficiale è stato diffuso proprio in queste ore. Zendaya fa parte della saga sci-fi dal 2021. Per Pattinson è un debutto.

Dune - Parte Tre, il teaser trailer del film: data, cast e immagini del finale della saga