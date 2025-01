Zendaya e Tom Holland sono ufficialmente fidanzati

La proposta tra Natale e Capodanno

Il 2025 è iniziato nella maniera più romantica di sempre per Zendaya e Tom Holland che, in un futuro non molto lontano, andranno all'altare per coronare uno dei sogni più emozionanti nati ad Hollywood negli ultimi anni.

I due giovani divi, tra i più amati e quotati del grande e piccolo schermo, si sposeranno. La proposta di nozze è arrivata negli ultimi giorni del 2024, ovvero, a circa tre anni e mezzo di distanza dai primi avvistamenti dei due attori insieme come coppia.

Zendaya e Tom Holland si sono conosciuti prima dell'inizio dei lavori per Spider-Man: Homecoming, pellicola che ha avviato una nuova saga reboot delle avventure di Spider-Man targate Marvel.

Nel 2016 sono stati presentati al pubblico come i nuovi Mary Jane e Peter Parker. Entrambi hanno lavorato ad altri due film del franchise (l'ultimo nel 2021, Spider-Man: No Way Home) ma la loro frequentazione, che era nata come una bella amicizia, si era trasformata nel tempo in qualcosa di più.

La proposta è arrivata durante le feste di fine anno, riferisce TMZ. Niente di spettacolare, solo loro due a casa di lei, in California.

Holland e Zendaya hanno fatto le cose a modo loro, senza rendere pubblico lo scambio dell'anello che, però, è apparso all'anulare dell'attrice alla prima occasione pubblica - i Golden Globes, appunto.