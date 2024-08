Zendaya a Londra per vedere Tom Holland che interpreta Romeo

SUPPORTO RECIPROCO

Le anteprime dello spettacolo erano iniziate a maggio, e già allora Zendaya era stata avvistata a Londra per sostenere Tom Holland. Nel mese di aprile una fonte aveva spiegato a People che la coppia cerca di risollevarsi a vicenda, cosa che era accaduta soprattutto all’inizio dell’anno quando l’ex star Disney era “un po’ stressata” per l’uscita del dramma sportivo Challengers, che ha segnato uno dei ruoli più importanti nella sua carriera e per il quale aveva svariate preoccupazioni. “Ottenere questo ruolo è stato davvero una cosa importante per lei”, aveva spiegato un insider. “Si è preparata in modo pazzesco ed è stata molto coinvolta in ogni aspetto del film e della promozione”. La fonte aveva raccontato anche che “la sua famiglia è stata di grande aiuto durante tutto questo, e Tom ovviamente. Sono molto, molto carini insieme”. Un’altra fonte aveva aggiunto che “non sono il tipo di star che mettono le loro vite insieme fuori sui social media per la maggior parte”. Anzi, vivono una relazione seria che, forse, potrebbe sfociare presto in qualcosa di più, come aveva rivelato l'insider: “Hanno parlato di matrimonio, e quella è una realtà”.