Zendaya sfida Roger Federer a tennis nel nuovo spot di On

L'ultima musa di Luca Guadagnino è tornata sul campo da gioco per sfidare la leggenda del tennis per la sua seconda campagna per l'azienda svizzera di scarpe e abbigliamento sportivo di cui è brand ambassador. Il match si volge proprio sulle note di Challengers

Zendaya non ha abbandonato il campo da tennis e nemmeno Roger Federer, per la gioia degli amanti dello sport, dei fan della diva di Hollywood e di quelli che ancora volano alto ogni volta che il campione torna a impugnare una racchetta.

Cosa si contendono? Il sogno, come recita l'ultimo spot di On, brand di sneakers e abbigliamento sportivo Made in Svizzera che piace molto a chi è alla ricerca di capi dall'estetica minimal e sofisticata capaci di elevate prestazioni.

La clip con le due superstar sta facendo il giro della rete a dimostrazione che la combinazione tra celebrità, moda e sport è sempre vincente.

Zendaya e Federer: partita di air tennis tra icone Zendaya e Federer è il crossover che gli amanti delle celebrità si meritano per affrontare le settimane roventi di un'estate in cui lo sport è l'argomento sovrano, sui media, sui social e nella vita offline.

Tra gli ultimi match di UEFA Euro 2024, quelli, agguerritissimi di Wimbledon (che andranno avanti fino al 14 luglio) e in attesa dei Giochi Olimpici di Parigi, Zendaya e Federer provano a ritagliarsi uno spazio (e ci riescono) a colpi di air tennis.

Avete capito bene. Non giocano sul serio. Nel senso: giocano ma senza la pallina e la partita non è meno combattuta a giudicare dal sonoro, rimbalzi e dal colpi che vanno in crescendo, insieme alla musica, una canzone che chi ha visto l'ultimo film di Guadagnino conosce bene. Challengers, e tutto il suo patinatissimo immaginario agonistico, è il riferimento manifesto dello spot di On che ha ripreso, nella regia e nelle singole inquadrature, quelle dell'ultimo lungometraggio di Luca Guadagnino, giunto nelle sale lo scorso aprile (LA RECENSIONE).

Il film, un successo al botteghino negli States, ha fatto innamorare del tennis anche chi non ha mai seguito un incontro facendosi strumento di una tendenza, il tenniscore, che ha invaso parecchi ambiti, compresa la moda. approfondimento Zendaya rilancia lo stile tenniscore, i look della star di Challengers

La campagna “Dream On”

On ha giustamente cavalcato il trend chiedendo a Federer, che è socio del brand dal 2019, di scendere in campo con Zendaya, la campionessa di Challengers che, proprio a inizio estate è stata nominata brand ambassador.

Nel suo contratto dovrà fare ben più che posare per una campagna: tra i suoi incarichi c'è anche l'ideazione di linee e capsule dedicate, un compito che la stimola particolarmente, visto che lei era già fan del marchio.

La prima collaborazione è già online, una selezione di capi e accessori sportivi veicolati da una prima campagna “Dream Together”, una riflessione esteticamente accattivante (e che ricorda alcune delle sequenze visivamente più impattanti di Euphoria), sul significato dello sport, che è condivisione di un'esperienza che non necessariamente si traduce in una vittoria. Quella con Federer si chiama “Dream On”, un invito a continuare a sognare. Ci saranno, dunque, nuovi capitoli per le due icone? Nel caso, siamo pronti. leggi anche Armani: EA7, brand delle divise Italia Team alle Olimpiadi di Parigi

