I Simpson, Kieran Culkin e Viola Davis tra le prossime guest star

Durante un panel al Comic Con di San Diego, gli autori della serie hanno annunciato le novità per la 37esima stagione, promettendo qualcosa di speciale per l'episodio numero 800

La lista delle guest star è decisamente lunga. Oltre ai quattro già citati, sono presenti Glenn Howerton, Albert Brooks, Cole Escola, Danny Pudi, Adam Pally, Brendan Gleeson. Elba, Keaton e Davis prendono parte a uno degli episodi dello speciale “Treehouse of Horror” che viene trasmesso ogni anno per Halloween.

“Pensavo sinceramente che dopo 36 anni saremmo arrivati a una fine – ha scherzato il creatore della serie Matt Groening durante il panel – E invece non c’è alcun finale all’orizzonte. Continueremo ad andare avanti fino a che non muore qualcuno. E quando saprete chi muore, i Simpson predicono che la gente ballerà in strada. Ma il Presidente Vance vieterà le danze”.

Leggi anche I Simpson The Past and the Furious, l'episodio con Lisa nel passato

No, Marge non è morta

Selman ha parlato anche della presunta morte di Marge Simpson nel finale della 36esima stagione, ribadendo quanto già detto in una recente intervista a Variety: non è morta e ciò che è accaduto in quell’episodio non è canonico, dal momento che “non c’è alcun canone. I Simpson non hanno un canone”. Quindi Selman ha tranquillizzato I fan: “Marge è presente in ogni episodio. C’è una nuova economia di titoli che cercano di ingannarvi”.