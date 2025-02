I Simpson The Past and the Furious, l'episodio con Lisa nel passato

In arrivo un episodio speciale su Disney+ che porterà Lisa Simpson in un’incredibile avventura attraverso il tempo. Secondo la sinossi ufficiale, la giovane intellettuale figlia di Homer e Marge viaggerà fino al 1923, scoprendo che i mini alci di Springfield, un tempo essenziali per l’ecosistema della città, sono stati completamente sterminati entro il 1925. Cercherà quindi di cambiare il corso degli eventi

L’episodio speciale de I Simpson debutterà su Disney+ il 12 febbraio 2025. È salutato dai fan dell’epopea di Matt Groening (che qui è l’Omero, mentre l’Homer in questo caso non è certo Omero e nemmeno Ulisse o Enea che sia: il capofamiglia dei Siimpson è assolutamente un antieroe! Un adorabile antieroe, e questa sì che è una qualità, altro che Musil...) come un appuntamento imperdibile.

Porterà Lisa Simpson in un’incredibile avventura attraverso il tempo. Secondo la sinossi ufficiale, la giovane intellettuale figlia di Homer e Marge viaggerà fino al 1923, scoprendo che i mini alci di Springfield, un tempo essenziali per l’ecosistema della città, sono stati completamente sterminati entro il 1925. Cercherà quindi di cambiare il corso degli eventi pur di tentare di salvare questi animali dall’estinzione. E non sarà sola nella sua missione: ad aiutarla, infatti, ci sarà un giovane Charles Montgomery Burns, il futuro spietato magnate della centrale nucleare di Springfield.

Tra pochi giorni debutterà su Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) I Simpson - The Past and the Furious, un nuovo episodio speciale che arriverà sulla piattaforma di streaming il 12 febbraio 2025.

L’immagine (che trovate in fondo a questo articolo) suggerisce una narrazione che esplorerà le origini della personalità di Burns, mettendo in luce la sua trasformazione da giovane uomo avido e ambizioso fino a diventare il cinico e spietato magnate che tutti conosciamo e amiamo odiare. Tuttavia, ciò che colpisce di più è l’accenno a un lato inedito di Burns: un Monty più umano e meno corrotto dal potere, un aspetto che raramente è stato approfondito nei 36 anni di vita della serie… E con il termine “raramente” siamo già stati di manica larga.

Il poster dell’episodio speciale de I Simpson intitolato The Past and the Furious mostra Lisa divisa tra due epoche: il passato e il presente del miliardario proprietario della centrale nucleare di Springfield.

Tuttavia, come già mostrato in passato in un celebre episodio di La paura fa novanta intitolato Time and Punishment, ogni minimo cambiamento nel passato può scatenare conseguenze imprevedibili e devastanti nel futuro. E così, nonostante le buone intenzioni, Lisa finirà involontariamente per alterare il destino di Burns, influenzando in modo irreversibile la sua trasformazione nel temuto e astuto uomo d’affari che tutti conoscono.

Determinata a cambiare il corso della storia e a garantire la sopravvivenza della specie per le generazioni future, Lisa si troverà costretta a stringere un’inaspettata alleanza con un giovane Montgomery Burns. A giudicare dal suo aspetto più luminoso e sereno mostrato nel poster, quel giovane Burns che Lisa incontra non è ancora diventato l’uomo spietato e senza scrupoli che governa Springfield con cupidigia di denaro e nessun briciolo di anima.

Con The Past and the Furious, la serie arriva al suo terzo episodio esclusivo in streaming, dopo il successo dello speciale natalizio in due parti Oh C’mon All Ye Faithful.

Questa non è la prima volta che Lisa e Burns si ritrovano a interagire in maniera inaspettata. Nel corso della lunga storia della serie, ci sono stati diversi episodi in cui la giovane Simpson ha dimostrato di poter fare breccia nel cuore di Burns, rivelando che, in fondo, anche lui potrebbe avere una parte più umana.

Presto arriverà la 36esima stagione

I Simpson torneranno presto con la stagione numero 36, che debutterà ufficialmente il 30 marzo 2025 con un episodio intitolato The Flandshees of Innersimpson. Come suggerisce il titolo, l'episodio potrebbe essere una parodia del film Gli spiriti dell'isola (titolo originale: The Banshees of Inisherin), ma i dettagli sulla trama sono ancora avvolti nel mistero.

Oltre a questa nuova stagione, è già in cantiere un ulteriore episodio speciale destinato a Disney+, intitolato Yellow Planet. Questo episodio avrà un concept completamente originale: sarà una parodia dei documentari naturalistici, in particolare quelli dello stile di The Blue Planet, trasformando i cittadini di Springfield in versioni surreali e stravaganti di animali. Sebbene non sia ancora stata fissata una data di uscita ufficiale, l’episodio è atteso per la fine del 2025 e promette di regalare ai fan un'esperienza visiva unica.

Di seguito trovate il poster dell'episodio speciale I Simpson - The Past and the Furious.