I Simpson compiono 35 anni. 10 curiosità sulla serie di Matt Groening

Nel 1987 il fumettista Matt Groening creò i I Simpson, una serie animata che altro non era che una parodia della vita degli statunitensi, con protagonista una famiglia dal corpo completamente giallo, così come gli abitanti di Springfield e del mondo intero. Matt Groening, probabilmente, non avrebbe mai immaginato il successo planetario della sua opera, giunta alla 33ª stagione animata e che quest’anno compie addirittura 35 anni di vita. Per celebrare tale ricorrenza, andiamo a elencare 10 curiosità sui Simpson