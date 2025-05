La sfilata Dior a Roma con la Cruise 2026 e gli ospiti. FOTO

3/15 ©Getty

Maria Grazia Chiuri torna a Roma dopo dieci anni di show a Parigi e nel resto del mondo con Dior. La stilista ha affermato di non aver mai veramente lasciato la città dove è nata e dove si è formata professionalmente col suo lavoro da Fendi e da Valentino. Roma continua ad essere una straordinaria fonte di ispirazione per lei che ha scelto per questa collezione, come figura femminile di riferimento, la contessa Mimì Pecci Blunt, mecenate delle arti e frequentatrice dei salotti di Parigi e New York