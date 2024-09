Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Spring/Summer 2025. FOTO

Con questa collezione Maria Grazia Chiuri esplora un nuovo orizzonte del legame tra moda e sport attraverso l'eredità di Christian Dior che già alla metà del secolo scorso introduceva tra le sue creazioni capi pensati per donne in movimento.

Il discorso sulla femminilità e le sue declinazioni nel mondo contemporaneo è stato affidato questa volta a SAGG Napoli, artista multidisciplinare che realizza una performance con arco e freccia - IN AGGIORNAMENTO



A cura di Vittoria Romagnuolo