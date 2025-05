La Bola Negra, Penelope Cruz reciterà nel film del duo Los Javis

In concomitanza con il Festival di Cannes, al Marché du Film di Cannes si accende l’attenzione intorno al prossimo lungometraggio che vedrà protagonista la diva spagnola. Diretto e scritto da Javier Calvo e Javier Ambrossi, duo noto al grande pubblico come Los Javis, il film è un’opera ispirata a un lavoro incompiuto di Federico García Lorca e al testo teatrale “La piedra oscura” di Alberto Conejero

Penélope Cruz sarà la protagonista di La Bola Negra, il nuovo film firmato Los Javis e affidato a Goodfellas per la distribuzione globale.

In concomitanza con il Festival di Cannes - che sta andando in scena in questi giorni - al Marché du Film di Cannes si accende l’attenzione intorno al prossimo lungometraggio che vedrà protagonista la diva spagnola.

Diretto e scritto da Javier Calvo e Javier Ambrossi, duo noto al grande pubblico come Los Javis, il film è un’opera ispirata a un lavoro incompiuto di Federico García Lorca e al testo teatrale La piedra oscura di Alberto Conejero. Si propone come un progetto ambizioso e innovativo nel panorama cinematografico europeo, affidato a Goodfellas per la distribuzione globale.

Si tratta di un progetto internazionale che unisce storia e teatro, presentato in anteprima al Marché du Film di Cannes, luogo simbolo per le grandi produzioni e per le nuove promesse del cinema mondiale.

La produzione è a cura di Movistar Plus+ e Suma Content Films, con la partecipazione francese di Le Pacte. Per la distribuzione internazionale, fuori da Spagna e Francia, è stata scelta la società Goodfellas, nota per la sua esperienza e capacità nel mercato globale.

L’uscita nelle sale è fissata per il 2026, anticipata da una esclusiva su Movistar Plus+, sottolineando così un equilibrio tra grande distribuzione cinematografica e piattaforme di streaming di qualità.