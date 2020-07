Penelope Cruz e Almodóvar ancora insieme: tutti i loro film

1/7 ©Getty

Una delle coppie più solide del cinema europeo tornerà a lavorare insieme nel 2021. Pedro Almodóvar e Penelope Cruz sono già al lavoro per la pre-produzione di “Madres Paralelas”, le cui riprese inizieranno a febbraio: l’uscita nei cinema è in calendario per la fine del prossimo anno. Il film segue le esistenze parallele di due madri che partoriscono il loro primo figlio lo stesso giorno: argomento, quello della maternità, notoriamente molto caro al regista.

