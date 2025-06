Primavera Sound 2025, ecco Chappell Roan, Fontaines D.C. e Central Cee

25/32 Foto di Eric Pamies

Mark Jacob Lenderman, noto anche come MJ Lenderman e Jake Lenderman, è un cantautore e polistrumentista americano. Il suo stile è stato descritto come indie rock e country alternativo. Lenderman si è unito alla band mercoledì 2020 e attualmente non è un membro in tour. Ha anche suonato la batteria per Indigo De Souza e per la band Wednesday, nell'Ep How Do You Let Love Into the Heart That Isn't Split Wide Open