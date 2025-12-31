Geolier pubblica il video di Phantom con 50 Cent

Phantom è scritto da Emanuele Palumbo (Geolier) e Curtis Jackson III (50 Cent), prodotto da Jacopo Lazzarini (Lazza) e Lorenzo Paolo Spinosa (Low Kidd). Secondo i piani iniziali, sarebbe dovuto uscire il 16 gennaio, insieme all'album, ma la sua pubblicazione è stata anticipata per via dei leak trapelati in rete che hanno rovinato la sorpresa preparata per i fan. "È per me un sogno che si realizza", ha dichiarato Geolier parlando della collaborazione con 50 Cent.

Il video

Il video è diretto da Marlon Peña ed è stato girato a Miami nell’Hard Rock Guitar Hotel e prodotto da Mega Sky Group LLC di Max Osceola III, Regina Signorile e Fabrizio Scippa, società che ha coordinato la collaborazione tra il rapper napoletano e la star americana, insieme alla Golden Boys di Emanuele e Gaetano Palumbo, e con il manager Enzo Chiummariello. Potete vedere il video di Phantom e ascoltare il brano qui sotto.