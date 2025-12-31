Geolier pubblica il video di Phantom con 50 Cent

La collaborazione tra i rapper, che anticipa l'uscita dell'album Tutto è possibile, è ora disponibile sulle piattaforme streaming
Un regalo di fine anno per i fan. A poco più di due settimane dall'uscita del nuovo album Tutto è possibile (Warner Music Italy/Atlantic Records Italy), prevista per il 16 gennaio, Geolier ha pubblicato il video di Phantom, il singolo forse più atteso tra tutti, quello rappato accanto a 50 Cent, icona del rap americano.
Gli autori
Phantom è scritto da Emanuele Palumbo (Geolier) e Curtis Jackson III (50 Cent), prodotto da Jacopo Lazzarini (Lazza) e Lorenzo Paolo Spinosa (Low Kidd). Secondo i piani iniziali, sarebbe dovuto uscire il 16 gennaio, insieme all'album, ma la sua pubblicazione è stata anticipata per via dei leak trapelati in rete che hanno rovinato la sorpresa preparata per i fan. "È per me un sogno che si realizza", ha dichiarato Geolier parlando della collaborazione con 50 Cent.
Il video
Il video è diretto da Marlon Peña ed è stato girato a Miami nell’Hard Rock Guitar Hotel e prodotto da Mega Sky Group LLC di Max Osceola III, Regina Signorile e Fabrizio Scippa, società che ha coordinato la collaborazione tra il rapper napoletano e la star americana, insieme alla Golden Boys di Emanuele e Gaetano Palumbo, e con il manager Enzo Chiummariello. Potete vedere il video di Phantom e ascoltare il brano qui sotto.