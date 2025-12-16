Geolier, la tracklist di Tutto è possibile: da Pino Daniele a 50 Cent

Il rapper partenopeo presenta il nuovo disco, il suo quarto in studio, tra radici, visione e orizzonte globale. Questo nuovo capitolo della sua discografia uscirà il 16 gennaio 2026 per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy



Geolier ha finalmente presentato Tutto è possibile, il suo quarto in studio, tra radici, visione e orizzonte globale. Questo nuovo capitolo della sua discografia uscirà il 16 gennaio 2026 per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Nelle scorse ore Geolier ha reso pubblica la tracklist e l’elenco dei featuring di quello che rappresenta un passaggio centrale nella traiettoria artistica del rapper napoletano, sempre più proiettato verso una dimensione internazionale senza rinunciare alle proprie origini. L’annuncio arriva a ridosso della pubblicazione del disco e chiarisce con forza le intenzioni del progetto: non un semplice nuovo capitolo discografico, ma un lavoro pensato per segnare una svolta, consolidando un percorso che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato il raggio d’azione di Geolier. L’album, infatti, si apre con Pino Daniele e arriva fino a 50 Cent.

Un album che racconta un percorso La sequenza dei brani di Tutto è possibile non si limita a organizzare le canzoni, ma costruisce un racconto coerente che parte da Napoli, attraversa l’Italia e si spinge fino agli Stati Uniti. Identità, ambizione e apertura internazionale convivono lungo tutta la tracklist, dando forma a una dichiarazione d’intenti chiara e strutturata. Il disco si apre con una presenza che ha un peso storico nella musica italiana: Pino Daniele. Il brano Tutto è possibile nasce da un messaggio lasciato dal cantautore partenopeo all’interno di una sua canzone mai pubblicata. Quelle parole, rimaste sospese nel tempo, diventano oggi la chiave narrativa dell’intero progetto, legando generazioni diverse e creando un ponte simbolico tra passato e presente. Approfondimento Geolier annuncia il nuovo album: si intitola Tutto è Possibile

Collaborazioni tra memoria e futuro Se l’apertura del disco Tutto è possibile affonda le radici nella storia, il resto dell’album guarda con decisione al presente e oltre i confini nazionali. Tra i featuring spicca quello con 50 Cent, una collaborazione che assume un valore che va ben oltre l’aspetto musicale. Per Geolier rappresenta la concretizzazione di una visione precisa: la possibilità di dialogare direttamente con figure iconiche del rap mondiale. Accanto a questo incontro, Tutto è possibile ospita alcune delle voci più riconoscibili della scena contemporanea. Sfera Ebbasta e Anna affiancano Geolier in Due giorni di fila, mentre Kid Yugi è presente in Olè. Sul versante internazionale compare anche Anuel AA, protagonista di Arcobaleno, a rafforzare ulteriormente la dimensione globale dell’album. Approfondimento Geolier, esce oggi il singolo 081: testo e significato

La tracklist ufficiale La lista completa delle tracce del nuovo lavoro di Geolier si articola in sedici brani, seguendo un percorso che alterna introspezione, racconto e ambizione. Di seguito trovate la tracklist di Tutto è possibile: Tutto è possibile (feat. Pino Daniele), Sonnambulo, Due giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna), Facil facil, 1H, Un ricco e un povero, Olè (feat. Kid Yugi), Desiderio, Phantom (feat. 50 Cent), P Forz, Stelle, Canzone d’amore, 081, Arcobaleno (feat. Anuel AA), Fotografia, A Napoli non piove. Approfondimento Geolier rinuncia all’accordo con il Napoli dopo licenziamento Bellini

Un momento chiave nella carriera di Geolier Negli ultimi anni Geolier ha superato il ruolo di semplice protagonista della scena urban, trasformandosi in un riferimento culturale capace di coniugare linguaggio di strada e impatto mainstream. In questo contesto si inserisce Tutto è possibile, un album che arriva il 16 gennaio 2026 per Atlantic/Warner Music e che sintetizza una fase di piena maturità artistica. A oltre dodici mesi da Dio lo sa, secondo disco più ascoltato del 2025 su Spotify e presenza stabile nella Top 10 FIMI, Geolier torna con un progetto che non insegue il successo, ma lo interpreta. I numeri parlano di 91 dischi di platino e 38 d’oro, traguardi che accompagnano un percorso in cui ogni uscita diventa un gesto capace di incidere sugli equilibri del mercato discografico. Approfondimento Geolier, è uscito il nuovo singolo Fotografia: testo e significato

I singoli e la conferma di una traiettoria Ad anticipare l’album Tutto è possibile sono stati Fotografia e 081, due brani che hanno ribadito la solidità del percorso dell’artista. Entrambi hanno raggiunto il numero 1 su Spotify e Apple Music, confermando una continuità rara nella scena italiana, soprattutto per un progetto che mantiene un’identità linguistica così fortemente radicata. Approfondimento Geolier vola, tripletta per il rapper al Maradona di Napoli nel 2026