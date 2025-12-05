Geolier, esce oggi il singolo 081: testo e significato

Introduzione
Con un po' di giorni di anticipo sul calendario arriva il regalo di Natale che Geolier fa ai sui fan. Dopo aver dominato le classifiche con Fotografia, brano interamente in napoletano che ha conquistato il primo posto su Spotify, Apple Music e YouTube, Geolier pubblica oggi una nuova, attesissima traccia: il singolo 081 (Atlantic Records Italy\Warner Music Italy). A soli 25 anni, è già uno dei nomi più influenti e rivoluzionari della musica italiana. La sua ascesa non conosce rallentamenti: stadi pieni, milioni di ascolti, record battuti e soprattutto una credibilità unica, costruita grazie a un rapporto autentico con chi lo segue.
IL TESTO DI O81
M'e' catto
Poi e metto nogopp' e spalti a piglià acqua e vinto comme ha fatto o president
Cu Victor Osimhen
So t' mini geolier
Pe' chesto fa silenzio, shhh
Aggio rignuto tre stadj, dinto o tiempo ca tu rigne nu bicchier d'acqua
A gente nun me chiama geolier, me chiamm Manuee
Pe' chesto luatv a nnanz'
Ovvio sto chine e pallottole, ca quando faccio o rap c jesc' o sang pe bocca
A cosa bella nun è ca da casa mi se ver Capri, ma è da Capri ca se vede a casa mia e m'è custato nu tot, se sape
Songo asciuto in prima pagina ngoppo o giurnale
M'hanno criticato pecché viaggio co privato
E pe quanto ne piglio se aizat
L'inquinamento a livello mondiale, ah
Ij song asciut' a Sanremo vincenn' nonostante aggio perso pe 29 e 30
Tengo nu sacco 'e cumpagne ca si avn' a sentenza l'ann so e 29 e 30
Pe me guardà attuorn' tengo l'uocchie e marotta, sta barca è troppo ross'
Ten pure a scialuppa
Io nun so mai cagnat manco ropp o malloppo
Pe chesto quando ij tras fanno stop
Over, songo overo comme e file ro colloquio for e carcere
Overo, comme e femmene che fanno pure a patе e pure a mamma
Overo, songo overo comm'e segn' ca te lasciano e manett
Overo, overo
E vir tu, pierd o tiempo si te miette contro quind' vire tu
Si te conviene e te mettere contro simmo mille e nuje
Site comme e vongole che stanno dint' o stesso piatto e se sputn' nguoll quind shhh
Vire tu
State ndo menu
Però non va accat sito o scart senza collr
Ndo rione mij c'è sta a faccia mia c'addobbe
Pe vi re cullane ca me metto tengo a gobba
24/7 - 365 juorn e faccio piglia l'ansiolitico che liric
Si venc allor e o minimo
Si perd allo vo dicere
Ca nun er ij a competere
Sto sbuffan sol evr
Pe me fanno l'effett ro sonnifero
Ma fanno cap e cap
Allora son'n all'unisn
Ma ij songo l'algoritm
Me truov ind all'edicl
Ma in prima pagin comm' a nu div
Però veng a ndo rione
E so rimasto sempe zingr
Si te chiagne nguoll allor scivl
I song nu punt, tu na virgl
Tengo troppi pall' e pe me purta appriess giro cu nu bilico
A te nun te crer'n, crirm
Overo, songo overo comm'e file ro colloquio for e carcer
Overo, comm'e femmene che fann pure a pate e pure a mamma
Overo, songo overo comm'e segno ca te lasciano e manette
Overo, loc e bossole te cogliono e te stutn ind'a n'attimo
O sce, ne da retta a chisti sciem fann' solamente chiacchiere
O sce, pecché overo nun si buon, ca nu sicond e muore
Overo, songo overo comm'e segno ca te lasciano i manette
Overo, loc e bossole te cogliono e te stutn ind a n'attimo
Overo, overo, overo, overo, overo
IL SIGNIFICATO DI 081
081 è appartenenza, è Napoli, è la città che ha visto nascere Emanuele e che ancora oggi lo riconosce prima come persona che come artista. Un richiamo diretto alle radici e a quel legame indissolubile che continua a definire la sua identità. Con 081 Geolier riafferma tutto questo: l’artista, l’uomo, il ragazzo di Napoli che è diventato un fenomeno nazionale senza mai perdere sé stesso. Un brano potente, diretto, reale, un ritorno al rap più duro e iconico del suo stile, dimostrazione ennesima di una versatilità fuori scala.
LE DATE DEL TOUR NEGLI STATI 2026 DI GEOLIER
Dopo un altro anno in cui ha collezionato successi su successi, tornerà live nel 2026 per Geolier Stadi 2026, suo primo tour negli stadi. Qui le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti e ci sono già tre Stadio Maradona sold out
6 GIUGNO 2026
TERMOLI (CB) - ARENA DEL MARE 42° 15° - DATA ZERO
13 GIUGNO 2026
MILANO - STADIO SAN SIRO
19 GIUGNO 2026
ROMA - STADIO OLIMPICO
23 GIUGNO 2026
MESSINA - STADIO FRANCO SCOGLIO
26 GIUGNO 2026
NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT
27 GIUGNO 2026
NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT
28 GIUGNO 2026
NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT