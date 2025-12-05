Geolier, esce oggi il singolo 081: testo e significato

M'e' catto

Poi e metto nogopp' e spalti a piglià acqua e vinto comme ha fatto o president

Cu Victor Osimhen

So t' mini geolier

Pe' chesto fa silenzio, shhh

Aggio rignuto tre stadj, dinto o tiempo ca tu rigne nu bicchier d'acqua

A gente nun me chiama geolier, me chiamm Manuee

Pe' chesto luatv a nnanz'



Ovvio sto chine e pallottole, ca quando faccio o rap c jesc' o sang pe bocca

A cosa bella nun è ca da casa mi se ver Capri, ma è da Capri ca se vede a casa mia e m'è custato nu tot, se sape

Songo asciuto in prima pagina ngoppo o giurnale

M'hanno criticato pecché viaggio co privato

E pe quanto ne piglio se aizat

L'inquinamento a livello mondiale, ah



Ij song asciut' a Sanremo vincenn' nonostante aggio perso pe 29 e 30

Tengo nu sacco 'e cumpagne ca si avn' a sentenza l'ann so e 29 e 30

Pe me guardà attuorn' tengo l'uocchie e marotta, sta barca è troppo ross'

Ten pure a scialuppa

Io nun so mai cagnat manco ropp o malloppo

Pe chesto quando ij tras fanno stop



Over, songo overo comme e file ro colloquio for e carcere

Overo, comme e femmene che fanno pure a patе e pure a mamma

Overo, songo overo comm'e segn' ca te lasciano e manett

Overo, overo



E vir tu, pierd o tiempo si te miette contro quind' vire tu

Si te conviene e te mettere contro simmo mille e nuje

Site comme e vongole che stanno dint' o stesso piatto e se sputn' nguoll quind shhh

Vire tu

State ndo menu

Però non va accat sito o scart senza collr

Ndo rione mij c'è sta a faccia mia c'addobbe

Pe vi re cullane ca me metto tengo a gobba



24/7 - 365 juorn e faccio piglia l'ansiolitico che liric

Si venc allor e o minimo

Si perd allo vo dicere

Ca nun er ij a competere

Sto sbuffan sol evr

Pe me fanno l'effett ro sonnifero

Ma fanno cap e cap

Allora son'n all'unisn

Ma ij songo l'algoritm

Me truov ind all'edicl

Ma in prima pagin comm' a nu div

Però veng a ndo rione

E so rimasto sempe zingr

Si te chiagne nguoll allor scivl

I song nu punt, tu na virgl

Tengo troppi pall' e pe me purta appriess giro cu nu bilico

A te nun te crer'n, crirm



Overo, songo overo comm'e file ro colloquio for e carcer

Overo, comm'e femmene che fann pure a pate e pure a mamma

Overo, songo overo comm'e segno ca te lasciano e manette

Overo, loc e bossole te cogliono e te stutn ind'a n'attimo

O sce, ne da retta a chisti sciem fann' solamente chiacchiere

O sce, pecché overo nun si buon, ca nu sicond e muore

Overo, songo overo comm'e segno ca te lasciano i manette

Overo, loc e bossole te cogliono e te stutn ind a n'attimo

Overo, overo, overo, overo, overo