Mozart desidera, ma sa che le parole sono pericolose. La vita può essere monotona, ripetitiva, e proprio per questo accetta il flirt della principessa a cui impartisce lezioni di pianoforte. Quel bacio — breve, colpevole, destabilizzante — diventa la scintilla che porta alla genesi de Le nozze di Figaro, un’opera proibita perché dice la verità.

Proibita perché ribalta l’ordine sociale, perché mostra servi più arguti dei padroni, perché smaschera il potere attraverso la leggerezza. Le nozze di Figaro sono una farsa, certo, ma una farsa sovversiva: tutti si travestono, qualcuno si nasconde sotto le vesti dell’altro, si fanno e si disfano amori, Figaro e Susanna si perdono e poi si ritrovano. Bisogna coglierne lo spirito, non la superficie.

E in fondo, con quel “Contessa, perdono”, Mozart sembra tentare di aggiustare anche le proprie nozze, di chiedere una grazia privata attraverso la musica. Con l’aiuto di Lorenzo Da Ponte l’opera arriva finalmente in scena, ma ad attenderla c’è la claque prezzolata da Salieri, pronta a sabotarla. L’epifania della farsa si trasforma così in un insuccesso, aggravato da un’assenza che pesa più di ogni fischio: quella di Constanze. Una sedia vuota in platea, e una delusione indicibile

Amadeus