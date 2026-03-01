La classifica finale di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci

La classifica di Sanremo 2026, dopo la finalissima, è la seguente:

1. Sal Da Vinci - Saremo io e te

2. Sayf - Tu mi piaci

3. Ditonellapiaga - Che fastidio

4. Arisa - Magica favola

5. Fedez e Masini - Male necessario

6. Nayt - Prima che

7. Fulminacci - Stupida Fortuna

8. Ermal Meta - Stella Stellina

9. Serena Brancale - Qui con me

10. Tommaso Paradiso - I romantici

11. LDA e AKA 7even - Poesie clandestine

12. Luchè - Labirinto

13. Bambole di pezza - Resta con me

14. Levante - Sei tu

15. J-Ax - Italia Starter Pack

16. Tredici Pietro - Uomo che cade

17. Samurai Jay - Ossessione

18. Raf - Ora e per sempre

19. Malika Ayane - Animali notturni

20. Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

21. Maria Antonietta e Colombre - La felicità e basta

22. Michele Bravi - Prima o poi

23. Francesco Renga - Il meglio di me

24. Patty Pravo - Opera

25. Chiello - Ti penso sempre

26. Elettra Lamborghini - Voilà

27. Dargen D'Amico - AI AI

28. Leo Gassmann - Naturale

29. Mara Sattei - Le cose che non sai di me

30. Eddie Brock - Avvoltoi

La top 5 della classifica definitiva era composta dunque da Sal Da Vinci, Sayf, Ditonellapiaga, Arisa e Fedez e Masini. Sal Da Vinci ha dominato la settimana dall'inizio alla fine. Il suo Sanremo è stato a dir poco perfetto: ha interagito con pubblico, giornalisti e addetti ai lavori. Si è fatto voler bene da tutti. La sua Per sempre sì ha scatenato ogni sera l'Ariston, con il momento cult del ballo improvvisato con Mara Venier in platea durante la finale. Sayf è stata la vera sorpresa del Festival. Il giovane cantante genovese, di origini tunisine, era tra gli outsider della vigilia e ha scalato la classifica serata dopo serata, trascinando con sé anche la mamma - portata sul palco in una delle scene più tenere di tutta la settimana. Un secondo posto che pochi si aspettavano. Ditonellapiaga ha chiuso al terzo posto dopo una settimana da protagonista assoluta, impreziosita dalla vittoria della serata cover in coppia con TonyPitony con The Lady is a Tramp. Le è andato anche il premio per il miglior componimento musicale, votato dai maestri d'orchestra. Arisa ha confermato di essere una delle voci più potenti e amate della musica italiana, portando a casa un quarto posto e una settimana di standing ovation. Il premio della sala stampa Lucio Dalla è andato invece a Serena Brancale che nonostante il nono posto finale ha vinto il cuore del pubblico con Qui con me, cantata in finale con l'abito della madre scomparsa.Fedez e Marco Masini con Male necessario hanno chiuso la top 5 in quinta posizione, portando a casa il premio per il miglior testo - il riconoscimento forse più adatto a un brano nato dall'incontro, sulla carta improbabile, tra un rapper contemporaneo e uno dei cantautori più amati degli anni '90.