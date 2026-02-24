Sal Da Vinci, a Sanremo 2026 per la 2° volta con Per sempre sì. FOTO

Offerte Sky
Chi è Sal Da Vinci, a Sanremo 2026 per la seconda volta con la canzone Per sempre sì. FOTO

Tra musica, teatro, cinema e tv, il cantautore e attore italiano nato a New York 56 anni fa trova un'ulteriore consacrazione con la partecipazione al Festival di quest'anno. Ma la sua presenza all'Ariston è la punta dell'iceberg: dietro c'è un percorso lungo e articolato che attraversa decenni di spettacolo. Una presenza costante sulla scena, con successi, palcoscenici e numeri record che definiscono questa traiettoria. Ripercorriamo la sua carriera per meglio comprendere la sua esibizione

Di Camilla Sernagiotto

