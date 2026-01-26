Introduzione

Abbiamo ascoltato in anteprima le 30 canzoni che saranno in gara a Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha introdotto i pre-ascolti così: "Sono gli artisti che si propongono e, restando in tema sanremese, speriamo che questo bouquet di fiori sia colorato e possa accontentare tanta gente". E, la prima impressione dopo i pre-ascolti, è proprio quella di un ricco e variegato ventaglio. Di seguito le nostre prime pagelle.