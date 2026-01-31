Duetti Sanremo, tutte le cover del Festival 2026. La lista completa

Svelato da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival quello che accadrà all'Ariston venerdì 27 febbraio. IL COMMENTO
Finalmente i duetti. Si apre il sipario su una delle serate più attese del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE SANREMO), quella del venerdì. Va detto che l'ufficializzazione, come accade tutti gli anni, arriva a confermare rumor, indiscrezioni. Sono poche le sorprese. L'annuncio del conduttore e direttore artistico Carlo Conti sana quei segreti di Pulcinella che da tanti anni fanno parte della liturgia festivaliera e che infiammano il popolo del Festival che è famelico nel divorare le piccole tracce disseminate, nei giorni precedenti l'annuncio, dagli artisti stessi (LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI), dai loro staff e da qualche, immancabile, gola profonda. L'appuntamento è venerdì 27 febbraio.
TUTTI I DUETTI DI SANREMO 2026
ARISA, QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO con il CORO DEL TEATRO
REGIO DI PARMA
BAMBOLE DI PEZZA, OCCHI DI GATTO con CRISTINA D’AVENA
CHIELLO, MI SONO INNAMORATO DI TE con MORGAN
DARGEN D'AMICO, SU DI NOI con PUPO e FABRIZIO BOSSO
DITONELLAPIAGA, THE LADY IS A TRAMP con TONYPITONY
EDDIE BROCK, PORTAMI VIA con FABRIZIO MORO
ELETTRA LAMBORGHINI, ASEREJÉ con LAS KETCHUP
ENRICO NIGIOTTI, EN E XANAX con ALFA
ERMAL META, GOLDEN HOUR con DARDUST
FEDEZ & MASINI, MERAVIGLIOSA CREATURA con STJEPAN HAUSER
FRANCESCO RENGA, RAGAZZO SOLO, RAGAZZA SOLA con GIUSY FERRERI
FULMINACCI, PAROLE PAROLE con FRANCESCA FAGNANI
J-AX, E LA VITA, LA VITA con LIGERA COUNTY FAM.
LDA & AKA 7EVEN, ANDAMENTO LENTO con TULLIO DE PISCOPO
LEO GASSMANN, ERA GIA’ TUTTO PREVISTO con AIELLO
LEVANTE, I MASCHI con GAIA
LUCHE', FALCO A METÀ con GIANLUCA GRIGNANI
MALIKA AYANE, MI SEI SCOPPIATO DENTRO AL CUORE con CLAUDIO
SANTAMARIA
MARA SATTEI, L’ULTIMO BACIO con MECNA
MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE, IL MONDO con BRUNORI SAS
MICHELE BRAVI, DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO con FIORELLA MANNOIA
NAYT, LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO con JOAN THIELE
PATTY PRAVO, TI LASCIO UNA CANZONE con TIMOFEJ ANDRIJASHENKO
RAF, THE RIDDLE con THE KOLORS
SAL DA VINCI, CINQUE GIORNI con MICHELE ZARRILLO
SAMURAI JAY, BAILA MORENA con BELÉN RODRÍGUEZ e ROY PACI
SAYF, HIT THE ROAD JACK con ALEX BRITTI e MARIO BIONDI
SERENA BRANCALE, BESAME MUCHO con GREGORY PORTER e DELIA
TOMMASO PARADISO, L’ULTIMA LUNA con STADIO
TREDICI PIETRO, VITA con GALEFFI, FUDASCA & BAND
