Lo speciale sul Festival di Sanremo
Duetti Sanremo, tutte le cover del Festival 2026. La lista completa

Musica
Fabrizio Basso

Fabrizio Basso

Svelato da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival quello che accadrà all'Ariston venerdì 27 febbraio. IL COMMENTO

Finalmente i duetti. Si apre il sipario su una delle serate più attese del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE SANREMO), quella del venerdì. Va detto che l'ufficializzazione, come accade tutti gli anni, arriva a confermare rumor, indiscrezioni. Sono poche le sorprese. L'annuncio del conduttore e direttore artistico Carlo Conti sana quei segreti di Pulcinella che da tanti anni fanno parte della liturgia festivaliera e che infiammano il popolo del Festival che è famelico nel divorare le piccole tracce disseminate, nei giorni precedenti l'annuncio, dagli artisti stessi (LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI), dai loro staff e da qualche, immancabile, gola profonda. L'appuntamento è venerdì 27 febbraio.

TUTTI I DUETTI DI SANREMO 2026

ARISA, QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO con il CORO DEL TEATRO

REGIO DI PARMA
 

BAMBOLE DI PEZZA, OCCHI DI GATTO con CRISTINA D’AVENA
 

CHIELLO, MI SONO INNAMORATO DI TE con MORGAN
 

DARGEN D'AMICO, SU DI NOI con PUPO e FABRIZIO BOSSO
 

DITONELLAPIAGA, THE LADY IS A TRAMP con TONYPITONY
 

EDDIE BROCK, PORTAMI VIA con FABRIZIO MORO
 

ELETTRA LAMBORGHINI, ASEREJÉ con LAS KETCHUP    

         

ENRICO NIGIOTTI, EN E XANAX con ALFA
 

ERMAL META, GOLDEN HOUR con DARDUST
 

FEDEZ & MASINI, MERAVIGLIOSA CREATURA con STJEPAN HAUSER
 

FRANCESCO RENGA, RAGAZZO SOLO, RAGAZZA SOLA con GIUSY FERRERI
 

FULMINACCI, PAROLE PAROLE con FRANCESCA FAGNANI
 

J-AX, E LA VITA, LA VITA con LIGERA COUNTY FAM.
 

LDA & AKA 7EVEN, ANDAMENTO LENTO con TULLIO DE PISCOPO
 

LEO GASSMANN, ERA GIA’ TUTTO PREVISTO con AIELLO
 

LEVANTE, I MASCHI con GAIA
 

LUCHE', FALCO A METÀ con GIANLUCA GRIGNANI

 

MALIKA AYANE, MI SEI SCOPPIATO DENTRO AL CUORE con CLAUDIO

SANTAMARIA
 

MARA SATTEI, L’ULTIMO BACIO con MECNA
 

MARIA ANTONIETTA &amp; COLOMBRE, IL MONDO con BRUNORI SAS
 

MICHELE BRAVI, DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO con FIORELLA MANNOIA
 

NAYT, LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO con JOAN THIELE
 

PATTY PRAVO, TI LASCIO UNA CANZONE con TIMOFEJ ANDRIJASHENKO 
 

RAF, THE RIDDLE con THE KOLORS
 

SAL DA VINCI, CINQUE GIORNI con MICHELE ZARRILLO
 

SAMURAI JAY, BAILA MORENA con BELÉN RODRÍGUEZ e ROY PACI
 

SAYF, HIT THE ROAD JACK con ALEX BRITTI e MARIO BIONDI

 

SERENA BRANCALE, BESAME MUCHO con GREGORY PORTER e DELIA
 

TOMMASO PARADISO, L’ULTIMA LUNA con STADIO
 

TREDICI PIETRO, VITA con GALEFFI, FUDASCA & BAND

