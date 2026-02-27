Ci fanno compagnia certe lettere d'amore

Parole che restano con noi

E non andiamo via

Ma nascondiamo del dolore

Che scivola, lo sentiremo poi

Abbiamo troppa fantasia

E se diciamo una bugia

È una mancata verità che prima o poi succederà

Cambia il vento, ma noi no

E se ci trasformiamo un po'

È per la voglia di piacere a chi c'è già

O potrà arrivare a stare con noi

Siamo così, è difficile spiegare

Certe giornate amare, lascia stare

Tanto ci potrai trovare qui

Con le nostre notti bianche

Ma non saremo stanche neanche quando

Ti diremo ancora un altro sì (Sì)

In fretta vanno via della giornate senza fine

Silenzi, che familiarità

E lasciano una scia le frasi da bambine

Che tornano, ma chi le ascolterà

E dalle macchine per noi

I complimenti del playboy

Ma non li sentiamo più

Se c'è chi non ce li fa più

Cambia il vento, ma noi no

E se ci confondiamo un po'

È per la voglia di capire

Chi non riesce più a parlare

Ancora con noi

Siamo così, dolcemente complicate

Sempre più emozionate, delicate

Ma potrai trovarci ancora qui

Nelle sere tempestose

Portaci delle rose, nuove cose

E ti diremo ancora un altro sì

È difficile spiegare

Certe giornate amare, lascia stare

Tanto ci potrai trovare qui

Con le nostre notti bianche

Ma non saremo stanche neanche quando

Ti diremo ancora un altro sì (Sì)

Sì

