La cantante di Pesaro, classe 1987, è anche scrittrice: ha pubblicato Santa Caterina al Sinai, un libro di poesie e racconti per Rizzoli (2019), Sette ragazze imperdonabili. Un libro d’ore (Rizzoli, sempre nel 2019) e ha scritto il monologo teatrale Dio non è un contabile, che ha esordito nel marzo del 2025 al Teatro degli Angeli di Milano. Per lei questa è la seconda volta all’Ariston: nel 2020 era stata ospite di Levante, con Francesca Michielin. Nel 2021 ha condotto la serie originale di Sky Sacra bellezza, storie di santi e reliquie. L’ultimo album è La Tigre Assenza, 2023.