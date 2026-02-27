Sanremo, Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas. Il testo della cover di Il mondoMusica
Introduzione
Il duo Maria Antonietta & Colombre, coppia anche nella vita, in gara a Sanremo con La felicità e basta, sale sul palco per la serata cover e duetti insieme a Brunori Sas, con cui si esibiscono nella loro versione de Il mondo di Jimmy Fontana. Ecco cosa sapere sugli artisti e sulla canzone scelta.
Quello che devi sapere
Maria Antonietta & Colombre a Sanremo 2026
Maria Antonietta (all’anagrafe Letizia Cesarini) e Colombre (Giovanni Imparato) hanno debuttato come duo per la prima volta a questo Sanremo. Per la coppia è l’evoluzione naturale di un lungo rapporto che li vede insieme da più di 10 anni, come compagni e come collaboratori. Colombre aveva infatti già lavorato alla produzione al secondo e il terzo album di Maria Antonietta, Sassi (del 2014) e Deluderti (del 2018). Anche la scelta di portare Brunori Sas (Dario Brunari) è coerente con il percorso fatto fin qui: era stato lui a produrre il primo disco di Maria Antonietta, Sassi (del 2012). Il primo lavoro in coppia del duo, Luna di Miele, è uscito nel settembre del 2025.
Maria Antonietta
La cantante di Pesaro, classe 1987, è anche scrittrice: ha pubblicato Santa Caterina al Sinai, un libro di poesie e racconti per Rizzoli (2019), Sette ragazze imperdonabili. Un libro d’ore (Rizzoli, sempre nel 2019) e ha scritto il monologo teatrale Dio non è un contabile, che ha esordito nel marzo del 2025 al Teatro degli Angeli di Milano. Per lei questa è la seconda volta all’Ariston: nel 2020 era stata ospite di Levante, con Francesca Michielin. Nel 2021 ha condotto la serie originale di Sky Sacra bellezza, storie di santi e reliquie. L’ultimo album è La Tigre Assenza, 2023.
Colombre
Colombre, nome d’arte che è una citazione di un racconto di Dino Buzzati, ha invece debuttato come solista nel 2017 con l’album Pulviscolo, subito candidato al Premio Tenco. L’anno dopo vince il Premio Super MEI Circus. Nel 2020 pubblica l’album Corallo e nel 2021 produce il disco d’esordio di Chiello, Oceano Paradiso, certificato Platino. Come cantante o produttore, ha collaborato, tra gli altri, con IOSONOUNCANE, Alan Sorrenti, Franco 126, Ceri, Ginevra, la band francese Pepite, Coez, Ariete, Bunker44 e Irbis. Nel 2023 esce il suo ultimo album Realismo magico in Adriatico.
Brunori Sas a Sanremo 2026
Campione del cantautorato moderno indie-pop, Dario Brunori ha scelto Brunori Sas come pseudonimo d’arte, in omaggio alla ditta edile del padre scomparso. Cosentino, nato nel 1977, dopo aver lavorato nell’azienda di famiglia, si butta nel mondo della musica nel 2003, iniziando a lavorare con il collettivo Minuta. Tre anni dopo, come parte dei Blume, pubblica l’album In tedesco vuol dire fiore. La carriera da solista si apre nel 2009 con Vol.1, che è subito Premio Ciampi come Miglior disco d’esordio, seguito nel 2011 da Vol.2 – Poveri Cristi e nel 2013 da È nata una star?, che è anche la colonna sonora del film di Lucio Pellegrini con Luciana Litizzetto e Rocco Papaleo. Nel mentre aveva fondato la Piccica Dischi, con cui firma i primi dischi di Maria Antonietta e Dimartino. Nel 2016 esce il terzo album, Vol.3 – Il cammino di Santiago in taxi, nel 2017 A casa tutto bene, primo grande successo commerciale: arriva alla terza posizione degli album più venduti. Brunori si muove quindi anche in tv, con il programma Rai Brunori Sa, dedicato alle crisi e agli affanni dei quarantenni. Nel 2019 esce l’album Cip!, che include una delle più grandi hit del cantante, Per due che come noi, a cui fanno seguito nel 2021 l’EP Baby Cip (dedicato a sua figlia) e nel 2024 l’EP casalingo Cheap. Nel 2025 è in gara a Sanremo con L’albero delle noci, che dà anche il titolo al suo ultimo disco.
Il mondo di Jimmy Fontana
Il mondo di Jimmy Fontana, uscita nel 1965, è uno degli esempi perfetti di quella che si definisce musica leggera all'italiana. Arrangiata da Ennio Morricone, è un'ode alla vita e ai suoi cicli inarrestabili, tra malinconia e speranza, tra gioie e dolori. Negli anni è stata reinterpretata da decine e decine di artisti, da Milva a Ornella Vanoni, da Gianni Morandi a Claudio Baglioni. Ne esistono anche moltissime versioni in lingua straniera.
Il testo de Il mondo
No
Stanotte amore non ho più pensato a te
Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me
E intorno a me girava il mondo come sempre
Gira, il mondo gira
Nello spazio senza fine
Con gli amori appena nati
Con gli amori già finiti
Con la gioia e col dolore
Della gente come me
Oh mondo
Soltanto adesso io ti guardo
Nel tuo silenzio io mi perdo
E sono niente accanto a te
Il mondo
Non si è fermato mai un momento
La notte insegue sempre il giorno
Ed il giorno verrà
Stanotte amore non ho più pensato a te
Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me
E intorno a me girava il mondo come sempre
Gira, il mondo gira
Nello spazio senza fine
Con gli amori appena nati
Con gli amori già finiti
Con la gioia e col dolore
Della gente come me
Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo
Nel tuo silenzio io mi perdo
E sono niente accanto a te
Il mondo
Non si è fermato mai un momento
La notte insegue sempre il giorno
Ed il giorno verrà
Il mondo
Non si è fermato mai un momento
La notte insegue sempre il giorno
Ed il giorno verrà
Stanotte amore non ho più pensato a te
A te
