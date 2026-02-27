Nayt, nome d'arte di William Mezzanotte, 31 anni, ha debuttato in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Prima che, scritto da lui e prodotto da Zef. "Parla della volontà, del tentativo di cercare di stare insieme agli altri e della ricerca dell'identità personale e collettiva, perché penso che ci scontriamo spesso, sempre di più, soprattutto in questo periodo storico, con un'incapacità di vedere l'altro, di avere dibattiti e confronti sani che ci permettono di crescere e di stare insieme, quindi piuttosto scegliamo di dividerci", ha spiegato.



Nella serata delle cover salirà sul palco con Joan Thiele per cantare La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André. "Avevo da subito in testa Joan, che ritengo un'artista italiana incredibile, assurda. Ero in dubbio se portare D'André o Enzo Carella con Mare sopra e sotto, anzi tendevo più per quest'ultimo. Comunque erano due pezzi autoriali fortissimi. Per me era importante portare nella serata delle cover qualcosa che potesse farmi esprimere anche dal punto di vista cantautorale perché sta nel mio spettro, non sono solto un rapper", ha dichiarato.



Nato il 9 novembre 1994 a Isernia e cresciuto a Roma, Nayt ha costruito la propria carriera fuori dai talent show e dai social. Ha iniziato a fare musica nel 2009, all'età di 14 anni, e da allora è stato indipendente per 10 anni, ha pubblicato nove album (tre dei quali certificati Oro e due Platino), e ha collezionato tour sold out. Il 20 marzo pubblicherà il decimo album in studio, Io Individuo. "Parla rapporto tra l'individuo e la collettività", ha spiegato l'artista, che nell'ottobre 2025 aveva anticipato il progetto con il singolo Un uomo. Nayt ha anche annunciato il nuovo tour Noi Individui Tour nel novembre 2026, dove sarà protagonista per cinque appuntamenti nei palasport italiani. Sarà infatti il 3 novembre a Bari (Palaflorio), il 5 novembre a Padova (Kioene Arena), il 7 novembre a Milano (Unipol Forum), il 9 novembre a Roma (Palazzo dello Sport) e l'11 novembre a Napoli (Palapartenope). Nell'ottobre 2025, l'artista aveva già conquistato i live al Palazzo dello Sport di Roma e all'Unipol Forum di Milano. Negli anni, Nayt è stato spesso associato al rap conscious, una forma di scrittura che privilegia introspezione, riflessione sociale e conflitto interiore. Sulla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, aveva dichiarato a Rolling Stone: "Non sono teso, ho solo voglia di spaccare per portare il mio stile". Aveva aggiunto: "Penso che il percorso che mi ha portato oggi a Sanremo sia stato molto semplice e lineare, ho costruito tutto questo percorso di crescita in questi anni in un modo molto lento ma solido". Sull'eventuale partecipazione all'Eurovision Song Contest 2026, invece, aveva dichiarato che "bisogna valutare attentamente ogni caso e non andare per partito preso. Sono ignorante su come funziona fuori dall’Italia, ma bisogna capire come Israele si presenta all’Eurovision, come si pone l’artista. È un tema molto complesso".

2263388179 - ©Getty