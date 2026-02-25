Introduzione
Debutto per Nayt all'Ariston, sulle note di Prima che. Per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Nayt proporrà La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André in duetto con Joan Thiele (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).
Quello che devi sapere
L'esibizione di Nayt con Prima che
Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte, reduce dal successo dell’album Lettera Q (disco d’oro), è tra i nomi assoldati da Conti per far leva sul pubblico più giovane. Prima che non lo snatura per trovargli un posto a Sanremo. Lui si presenta con un cappotto dal colletto alto (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) e porta un testo complesso, gestito con un rappato semplice, senza fronzoli, che arriva dritto al punto, confermando talento e sensibilità di scrittura. Per il critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso vale un voto compreso tra il 7 e l'8 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA).
Nayt alla sua prima partecipazione a Sanremo
Debutto in gara per Nayt. Per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Nayt proporrà La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André in duetto con Joan Thiele, in gara con Eco nel 2025. In attesa dell’inizio della kermesse canora, Nayt ha annunciato l’uscita del nuovo album Io individuo per il 20 marzo. Tra i singoli più popolari di Nayt troviamo Piove, Gli occhi della tigre, Certe bugie e Non è fortuna. Spazio anche alle collaborazioni: da Fame con MadMan a Good Vibes con Gemitaiz passando per Facce vere con Dani Faiv.
Prima che, il testo della canzone di Nayt
Prima della prima donna
prima della prima volta
prima della prima droga
prima della prima idea
prima del mio vero amico
che l'ho visto andare via
prima di essere partito
prima di tornare qui d
ell'idea di aver fallito
ogni volta che mi fido
che la gente mi fa schifo
che la gente è come me
prima di farmi domande
prima di essere svogliato
prima del giusto e sbagliato
io chi sono, chi sei te?
finché sai cosa prendi
non lo sai cosa perdi
forse è tardi dicevi
ce la fai? non lo so la realtà
non si vede finché io non ti vedo
finché tu non ci vedi me (me)
supportarci a vicenda
sopportarci dicendo
che ne vale la pena
dimmi è vero o non ci credi?
la realtà non si vede
finché tu non mi vedi
finché io non ci vedo te (te)
senza oggetti o costumi,
progetti immaginare i posteri
costretti al presente
sfuggirci ubriachi
o con i postumi chi aspetti?
io nessuno a salvarci
fissare il muro e stancarsi
trovare un buco e saltarci
io non credo a chi mi chiama
credo abbia sbagliato nome
io non credo a chi mi ama,
di più, non credo abbia valore
perché in tutta questa roba
che c'ho addosso mi confondo
e non so se mi conforta
o mi ostacola il confronto
Rip. ritornello
prima che qualcuno parli
prima che tu ti dica è tardi
prima che continui a farmi com'è che continuo a farmi?
prima di essere scontato
o di essere scordato
prima di essere qualcuno che vuol essere ascoltato
prima che tu faccia un post
prima che controlli i like
prima che tu dia potere a
gli altri su quello che fai
prima di mettere i vestiti
dell'amore di esserne investiti
di crescere aggressivi
chi siamo?
Rip. ritornello
come vorrei, come vorrei
come vorrei, come vorrei
come vorrei, come vorrei
che tu vedessi me.
Il significato della canzone di Nayt a Sanremo 2026
Ospite di Sarà Sanremo, Nayt ha spiegato: “Oggi, secondo me, siamo sempre più distanti in qualche modo, nonostante il web, abbiamo sempre più cose tra di noi: le maschere che indossiamo, le ferite, gli schermi attraverso cui comunichiamo. E io mi chiedevo se si potesse andare oltre e il brano parla di questo, ovvero della volontà e del desiderio di incontrarsi con l’altro”.
Chi sono gli autori della canzone di Nayt
Nayt ha firmato il testo della canzone, mentre Stefano Tognini ha lavorato alla musica.
Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Diana/VNT1