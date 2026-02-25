Offerte Sky
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Sanremo 2026, Nayt con Prima che. Il testo e la recensione della canzone

Debutto per Nayt all'Ariston, sulle note di Prima che. Per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Nayt proporrà La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André in duetto con Joan Thiele (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).

Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte, reduce dal successo dell’album Lettera Q (disco d’oro), è tra i nomi assoldati da Conti per far leva sul pubblico più giovane. Prima che non lo snatura per trovargli un posto a Sanremo. Lui si presenta con un cappotto dal colletto alto (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) e porta un testo complesso, gestito con un rappato semplice, senza fronzoli, che arriva dritto al punto, confermando talento e sensibilità di scrittura. Per il critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso vale un voto compreso tra il 7 e l'8 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA).

Nayt alla sua prima partecipazione a Sanremo

Debutto in gara per Nayt. Per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Nayt proporrà La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André in duetto con Joan Thiele, in gara con Eco nel 2025. In attesa dell’inizio della kermesse canora, Nayt ha annunciato l’uscita del nuovo album Io individuo per il 20 marzo. Tra i singoli più popolari di Nayt troviamo Piove, Gli occhi della tigre, Certe bugie e Non è fortuna. Spazio anche alle collaborazioni: da Fame con MadMan a Good Vibes con Gemitaiz passando per Facce vere con Dani Faiv.

Prima che, il testo della canzone di Nayt

Prima della prima donna

prima della prima volta

prima della prima droga

prima della prima idea

prima del mio vero amico

che l'ho visto andare via

prima di essere partito

prima di tornare qui d

ell'idea di aver fallito

ogni volta che mi fido

che la gente mi fa schifo

che la gente è come me

prima di farmi domande

prima di essere svogliato

prima del giusto e sbagliato

io chi sono, chi sei te?

finché sai cosa prendi

non lo sai cosa perdi

forse è tardi dicevi

ce la fai? non lo so la realtà

non si vede finché io non ti vedo

finché tu non ci vedi me (me)

supportarci a vicenda

sopportarci dicendo

che ne vale la pena

dimmi è vero o non ci credi?

la realtà non si vede

finché tu non mi vedi

finché io non ci vedo te (te)

senza oggetti o costumi,

progetti immaginare i posteri

costretti al presente

sfuggirci ubriachi

o con i postumi chi aspetti?

io nessuno a salvarci

fissare il muro e stancarsi

trovare un buco e saltarci

io non credo a chi mi chiama

credo abbia sbagliato nome

io non credo a chi mi ama,

di più, non credo abbia valore

perché in tutta questa roba

che c'ho addosso mi confondo

e non so se mi conforta

o mi ostacola il confronto

Rip. ritornello

prima che qualcuno parli

prima che tu ti dica è tardi

prima che continui a farmi com'è che continuo a farmi?

prima di essere scontato

o di essere scordato

prima di essere qualcuno che vuol essere ascoltato

prima che tu faccia un post

prima che controlli i like

prima che tu dia potere a

gli altri su quello che fai

prima di mettere i vestiti

dell'amore di esserne investiti

di crescere aggressivi

chi siamo?

Rip. ritornello

come vorrei, come vorrei

come vorrei, come vorrei

come vorrei, come vorrei

che tu vedessi me.

Il significato della canzone di Nayt a Sanremo 2026

Ospite di Sarà Sanremo, Nayt ha spiegato: “Oggi, secondo me, siamo sempre più distanti in qualche modo, nonostante il web, abbiamo sempre più cose tra di noi: le maschere che indossiamo, le ferite, gli schermi attraverso cui comunichiamo. E io mi chiedevo se si potesse andare oltre e il brano parla di questo, ovvero della volontà e del desiderio di incontrarsi con l’altro”.

Chi sono gli autori della canzone di Nayt

Nayt ha firmato il testo della canzone, mentre Stefano Tognini ha lavorato alla musica.

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Diana/VNT1

 

Chi è Nayt

