Introduzione
Ayca Aysin Turan e Alp Navruz interpretano Haziran e Poyraz, i due protagonisti di Be My Sunshine, la nuova produzione turca. La serie tv, intitolata nella versione originale Ada Masali, farà il suo atteso debutto mercoledì 25 marzo
Quello che devi sapere
Be My Sunshine
Be My Sunshine è la nuova attesa serie tv turca in uscita prossimamente. Grandi emozioni in arrivo.
Il trailer
Il trailer, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sulla produzione raccontandone personaggi, ambientazione e sinossi.
La trama ufficiale
Il sito di Mediaset Infinity ha pubblicato la sinossi della serie tv: “Haziran è una ragazza di città che ama la sua vita frenetica a Istanbul ed è dedita. Non riesce a immaginare un altro stile di vita, ma quando l'azienda per cui lavora la manda su una remota isola dell'Egeo per preparare il terreno per un nuovo resort, la sua vita cambia per sempre. Qui incontra Poyraz, un uomo semplice che ama la natura più delle persone. Atletico, intraprendente, ma socialmente imbarazzante, Poyraz adora la pace e la tranquillità della sua piccola fabbrica di olio d'oliva, che si trova in uno splendido appezzamento di terra”. La trama prosegue: “Sfortunatamente, è proprio lì che l'azienda di Haziran vuole far nascere un nuovo resort. Quando Haziran e Poyraz si incontrano, scatta il colpo di fulmine e i due opposti si innamorano”.
Il cast: Ayca Aysin Turan
Ayca Aysin Turan è la protagonista della serie tv. L’attrice turca interpreta la protagonista Haziran, una ragazza di città inviata su un’isola dell’Egeo per portare a termine un lavoro per la sua azienda.
Nel corso degli anni l’attrice ha spaziato tra piccolo e grande schermo, ricordiamo il ruolo di Leyla nella serie tv The Protector targata Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Il cast: Alp Navruz
Alp Navruz presta il volto al protagonista Poyraz, proprietario di una piccola fabbrica di olio su un’isola dell'Egeo.
Il cast
Oltre ai due protagonisti, la serie tv vede nel cast:
- Nihan Buyukagac, interprete di Selma, zia di Haziran
- Eylul Ersoz è Nehir, figlia di Selma
- Ozge Demirtel interpreta Biricik, migliore amica di Haziran
- Ipek Tenolcay è Zeynep, la mamma di Haziran
- Rami Narin interpreta Alper, miglior amico di Poyraz
- Merve Nur Bengi è Melisa, la miglior amica di Alper e Poyraz
- Beril Pozam è Idil, figlia del sindaco dell'isola
- Bedia Ener è Aliye, nonna di Poyraz
La data di uscita
Be My Sunshine farà il suo atteso debutto tra pochi giorni, più precisamente mercoledì 25 marzo su Mediaset Infinity.
Quando escono gli episodi
Dopo il debutto di mercoledì 25 marzo, un nuovo episodio verrà distribuito ogni giorno dal lunedì al venerdì.
Il titolo originale della serie tv
Il titolo originale della produzione, nota come Be My Sunshine per il mercato italiano, è Ada Masali.
Le riprese
Come rivelato sul sito di Mediaset Infinity, la serie tv turca è stata realizzata tra l'isola di Alonneso e la provincia di Smirne.