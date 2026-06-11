C’è una fotografia di Spielberg sul set di Incontri ravvicinati del terzo tipo, scattata nel 1977. Cappello a tesa larga, occhiali aviator, un dito puntato verso qualcosa che solo lui vede nell’inquadratura. Non sembra un regista che chiede. Sembra uno che sa già dove vuole arrivare. Quella certezza lì è rimasta invariata per cinquant’anni. È la stessa con cui ha scritto su un iPhone le 52 pagine che sarebbero diventate Disclosure Day.

Ci sono registi che invecchiano e diventano sapienti. Spielberg ha fatto l’opposto: ha mantenuto il privilegio dell’incanto. Che è la cosa più difficile che esista nel cinema, e forse nella vita. Disclosure Day è la prova. Un’alchimia perfetta che mescola Hitchcock (l’uomo e la donna in fuga, la falsa colpa, il MacGuffin che cambia la storia del mondo) con X-Files. Solo che il celebre “I want to believe” cede il passo a “Meritiamo di sapere.” E la differenza, nel 2026, è tutto.

Il lungometraggio si muove con grazia e perizia tra (fanta)scienza e fede. E pure per chi, come il sottoscritto, non ama il retrogusto zuccheroso di certe derive new age, il film tiene. D'altronde mica è un film di Tim Burton, e qui non siamo in Mars Attacks!. Sono due ore e tre quarti davvero ben spese. Con tanti saluti ai film carini ambientati nella splendida cornice di una cucina, una camera da letto e un tinello.

Spielberg ha settantanove anni. Disclosure Day ha l'energia di chi sa che il tempo stringe e ha ancora moltissimo da dire. Non è un testamento. È un grido. Elegante, preciso, a tratti spericolato. Come scriveva Rainer Maria Rilke: "La bellezza non è altro che l'inizio del terribile." Qui il terribile è la verità. E la bellezza è scoprire che non sei solo nell'universo.