La sottile linea della vendetta, tutto sulla serie da stasera in tv

Esther Lefèvre ha trascorso una vita intera tra le scartoffie di un tribunale, al servizio di un giudice istruttore. Ora è in pensione, vive da sola vicino al mare, e la sua esistenza scorre tranquilla. Fino a quando una diagnosi di Alzheimer le cambia tutto: non solo la prospettiva del futuro, ma il modo in cui guarda il passato. Consapevole che i suoi ricordi sono destinati a svanire progressivamente, Esther prende una decisione che nessuno si aspetterebbe da lei. Frugando tra i vecchi archivi del suo lavoro, mette insieme un elenco di persone coinvolte in vicende giudiziarie rimaste impunite - magistrati compiacenti, complici silenziosi, criminali che erano riusciti a sgusciare via grazie a cavilli procedurali o mancanza di prove - e comincia a eliminarle, una dopo l'altra, con una determinazione metodica che stride con il suo aspetto da nonna tranquilla.

Nel frattempo a Nantes la polizia si ritrova a indagare su una serie di omicidi apparentemente senza senso. A guidare le indagini è la capitana Célia Le Goff, giovane e tenace, che ben presto si accorge che il presunto serial killer le sta lasciando messaggi sul corpo delle vittime, messaggi che sembrano rivolti direttamente a lei. La sua indagine la porterà a scavare in una parte della propria infanzia che aveva rimosso. Così, mentre Esther lotta per ricordare prima che sia troppo tardi, Célia combatte per dimenticare ciò che sa. Due donne, due memorie ferite, un destino che converge.