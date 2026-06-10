La sottile linea della vendetta, tutto sulla serie da stasera in tv

Introduzione
La miniserie franco-belga in quattro episodi viene trasmessa in due serate, il 10 e l'11 giugno 2026. Protagonista è Clémentine Célarié nei panni di un'ex cancelliera di tribunale che, dopo una diagnosi di Alzheimer, decide di farsi giustizia prima che la memoria la abbandoni per sempre. Un thriller psicologico con venature ironiche, remake di una serie turca premiata agli Emmy
Quello che devi sapere
Il debutto
Va in onda su Rai 2 dal 10 giugno la miniserie franco-belga La sottile linea della vendetta: quattro episodi che mescolano noir, dramma e ironia attorno a una donna in pensione che diventa spietata giustiziera.
C'è qualcosa di radicalmente originale nel punto di partenza della serie: la protagonista non è né un detective né un criminale per vocazione, ma una donna anziana che si trova a fare i conti con una diagnosi devastante e decide di trasformarla in una strana forma di libertà.
La trama
Esther Lefèvre ha trascorso una vita intera tra le scartoffie di un tribunale, al servizio di un giudice istruttore. Ora è in pensione, vive da sola vicino al mare, e la sua esistenza scorre tranquilla. Fino a quando una diagnosi di Alzheimer le cambia tutto: non solo la prospettiva del futuro, ma il modo in cui guarda il passato. Consapevole che i suoi ricordi sono destinati a svanire progressivamente, Esther prende una decisione che nessuno si aspetterebbe da lei. Frugando tra i vecchi archivi del suo lavoro, mette insieme un elenco di persone coinvolte in vicende giudiziarie rimaste impunite - magistrati compiacenti, complici silenziosi, criminali che erano riusciti a sgusciare via grazie a cavilli procedurali o mancanza di prove - e comincia a eliminarle, una dopo l'altra, con una determinazione metodica che stride con il suo aspetto da nonna tranquilla.
Nel frattempo a Nantes la polizia si ritrova a indagare su una serie di omicidi apparentemente senza senso. A guidare le indagini è la capitana Célia Le Goff, giovane e tenace, che ben presto si accorge che il presunto serial killer le sta lasciando messaggi sul corpo delle vittime, messaggi che sembrano rivolti direttamente a lei. La sua indagine la porterà a scavare in una parte della propria infanzia che aveva rimosso. Così, mentre Esther lotta per ricordare prima che sia troppo tardi, Célia combatte per dimenticare ciò che sa. Due donne, due memorie ferite, un destino che converge.
Il cast
Il peso della serie è quasi interamente sulle spalle di Clémentine Célarié, attrice francese di lungo corso nota al pubblico italiano per produzioni come Betty Blue e Due è una famiglia. Il ruolo di Esther è lontanissimo dai suoi lavori precedenti: una giustiziera goffa e insieme irremovibile, capace di passare dalla commozione alla ferocia nel giro di pochi secondi. La stessa Célarié ha dichiarato di non aver voluto vedere la serie originale turca prima di girare, per non esserne condizionata.
Al suo fianco Elisa Erka interpreta la capitana Célia Le Goff, il volto della legge che insegue inconsapevolmente la donna che forse potrebbe capire meglio di chiunque altro. Nel cast figurano anche Émilie Caen nei panni di Marianne Evans, figlia di Esther, Yoann Eloundou in quelli del nipote Milo Evans, Geneviève Emanuelli nel ruolo di Carmen Chazaud e Marc Ruchmann come commissario Vincent Tirraire. La regia è di Arnaud Malherbe, la sceneggiatura porta le firme di Laurent Burtin, Anne-Gaëlle Daval e Hélène Lombard (quest'ultima nota per aver lavorato a Call My Agent!).
Le origini: dal successo turco al remake francese
La serie è un adattamento di Şahsiyet, produzione turca creata nel 2018 dallo scrittore Hakan Günday che ha raggiunto notorietà internazionale con il titolo Persona. La versione originale vinse un International Emmy nel 2019 grazie alla performance dell'attore Haluk Bilginer nel ruolo del protagonista (che nella versione turca è un uomo). La scelta di ribaltare il genere del personaggio principale è stata una delle modifiche più significative dell'adattamento francese: i produttori hanno spiegato che trasformare il protagonista in una donna permetteva di rileggere la storia da una prospettiva diversa, senza limitarsi a copiare l'originale.
Rispetto alla serie turca, che conta dodici episodi di un'ora, la versione francese è molto più compatta: quattro episodi, ritmo serrato, tono che alterna il noir al grottesco con una leggerezza quasi british.
Perché vederla
Quello che rende La sottile linea della vendetta diversa dal thriller medio non è tanto la suspense quanto la domanda morale che la attraversa: fino a dove può spingersi chi ha assistito per decenni all'ingiustizia senza poter intervenire? Esther non è un'eroina pulita. È una donna che ha aspettato troppo a lungo e che ora, con il tempo contato, sceglie di agire nel solo modo che le sembra ancora possibile. La malattia, invece di toglierle potere, gliene dà: non ha più nulla da perdere, e questo la rende pericolosamente libera.