Introduzione
Il mondo oltre arriva al cinema, mostrandoci Francesca Inaudi protagonista del nuovo film distopico di Dario Germani.
Dal 9 luglio 2026 arriva nelle sale il nuovo lungometraggio diretto da Germani, prodotto da Film & Video e distribuito da Flat Parioli Distribuzione. Il regista affronta un racconto che intreccia fantascienza distopica, tensione psicologica e dinamiche familiari, portando sul grande schermo una storia ambientata tra Roma e il deserto del Sahara, nella località tunisina di Nefta.
Al centro del progetto c'è una Francesca Inaudi in una veste inedita, protagonista di un'opera che riflette sui confini della realtà, della memoria e delle convinzioni più profonde.
Scopriamo di seguito quello che bisogna sapere su Il mondo oltre, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: una realtà che potrebbe non essere quella che sembra
La vicenda raccontata nel film Il mondo oltre segue Laura, una giovane donna cresciuta insieme alla madre in un casale isolato nel deserto. Le due sono convinte di rappresentare le uniche sopravvissute rimaste sulla Terra e conducono un'esistenza completamente separata dal resto del mondo, senza mai mettere in discussione ciò che considerano una verità assoluta.
L'arrivo inatteso di uno sconosciuto rompe però il fragile equilibrio costruito negli anni. La presenza del misterioso ragazzo apre una crepa nelle certezze di Laura, costringendola a interrogarsi su tutto ciò che ha sempre ritenuto reale. Da quel momento prende forma un percorso che mette al centro il dubbio, l'identità e la ricerca della verità, evitando di affidarsi ai tradizionali schemi del racconto post-apocalittico.
Cast e personaggi
A guidare il cast di Il mondo oltre è Francesca Inaudi, chiamata a interpretare un ruolo lontano da quelli affrontati in passato. L'attrice veste i panni di una donna immersa in una realtà sospesa, segnata dall'isolamento e da una continua tensione emotiva.
Accanto a lei recitano Demetra Bellina e Guglielmo Amori, quest'ultimo al debutto in un lungometraggio. Attraverso i loro personaggi il film sviluppa un intreccio che combina dramma psicologico e riflessione sull'identità personale, affrontando il tema della paura dell'ignoto e delle conseguenze che possono nascere quando ogni certezza viene improvvisamente messa in discussione.
Parlando del progetto, Francesca Inaudi ha raccontato che le proposte di Dario Germani rappresentano spesso esperienze artistiche estreme e impegnative, ma allo stesso tempo profonde. L'attrice ha descritto Il mondo oltre come un viaggio oltre il deserto, oltre i limiti che ciascuno impone a se stesso e oltre ciò che viene comunemente considerato vero, riassumendo così il significato più profondo dell'opera.
Produzione e sceneggiatura
Diretto da Dario Germani, Il mondo oltre è stato realizzato tra Roma e il deserto del Sahara, scegliendo Nefta come principale ambientazione naturale. La produzione è affidata a Film & Video, mentre la distribuzione nelle sale italiane è curata da Flat Parioli Distribuzione.
Con questo lungometraggio Germani amplia ulteriormente il proprio percorso cinematografico dopo aver firmato gli horror Antropophagus: Le origini e Angelus tenebrarum, oltre all'action Sangue d'oro. Nel nuovo progetto il regista esplora invece un linguaggio che fonde elementi distopici, suspense psicologica e dramma familiare, trasformando il paesaggio desertico in una metafora della mente umana e dell'incertezza, un luogo in cui le convinzioni più radicate possono dissolversi.
La sceneggiatura è firmata da Giacomo Pio Ferraiuolo, che definisce il film come un dramma psicologico costruito attorno a un interrogativo fondamentale: cosa succede quando la realtà che si è sempre conosciuta rischia di rivelarsi una menzogna? Attraverso il percorso della protagonista, il racconto affronta i temi dell'identità, del senso di appartenenza e del desiderio di libertà, suggerendo come la prigione più difficile da superare non sia soltanto l'immensità del deserto, ma anche quella che può nascere all'interno delle mura domestiche.
Gli aspetti tecnici
Sul piano tecnico il film Il mondo oltre si affida alla fotografia di Alessio Lorelli, chiamato a valorizzare le atmosfere contrastanti tra gli scenari urbani e l'immensità del Sahara. Le scenografie sono curate da Antonio Di Giovanni, mentre i costumi portano la firma di Antonella Balsamo.
La colonna sonora originale è composta da Stefano Di Fiore e il montaggio è affidato a Lorenzo Fanfani. Un contributo importante alla costruzione dell'immaginario visivo arriva inoltre dagli effetti speciali realizzati da Flat Parioli VFX, pensati per dare forma a un universo sospeso tra suggestioni distopiche, isolamento e continua ricerca della verità.