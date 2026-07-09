Diretto da Dario Germani, Il mondo oltre è stato realizzato tra Roma e il deserto del Sahara, scegliendo Nefta come principale ambientazione naturale. La produzione è affidata a Film & Video, mentre la distribuzione nelle sale italiane è curata da Flat Parioli Distribuzione.

Con questo lungometraggio Germani amplia ulteriormente il proprio percorso cinematografico dopo aver firmato gli horror Antropophagus: Le origini e Angelus tenebrarum, oltre all'action Sangue d'oro. Nel nuovo progetto il regista esplora invece un linguaggio che fonde elementi distopici, suspense psicologica e dramma familiare, trasformando il paesaggio desertico in una metafora della mente umana e dell'incertezza, un luogo in cui le convinzioni più radicate possono dissolversi.

La sceneggiatura è firmata da Giacomo Pio Ferraiuolo, che definisce il film come un dramma psicologico costruito attorno a un interrogativo fondamentale: cosa succede quando la realtà che si è sempre conosciuta rischia di rivelarsi una menzogna? Attraverso il percorso della protagonista, il racconto affronta i temi dell'identità, del senso di appartenenza e del desiderio di libertà, suggerendo come la prigione più difficile da superare non sia soltanto l'immensità del deserto, ma anche quella che può nascere all'interno delle mura domestiche.

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