Tim Battiti Live 2026, i cantanti della puntata di giovedì 30 luglio

Introduzione
Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia condurranno l’ultimo appuntamento di Tim Battiti Live 2026. Il palco di Trani ospiterà numerosi protagonisti della scena musica italiana. Annunciate performance on the road da Manfredonia e Alberobello. Tra gli artisti attesi Irama, Sayf, Cristiano Malgioglio, Gabry Ponte, Enrico Nigiotti, Rhove, i Gemelle DiVersi e Le Vibrazioni
Quello che devi sapere
Tim Battiti Live 2026, l’ultima puntata
Giovedì 30 luglio Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia condurranno l’ultima puntata dell’edizione 2026 di Tim Battiti Live. Numerosi artisti si esibiranno sul palco di Trani. Inoltre, previste esibizioni on the road da Manfredonia e Alberobello. Regia di Luigi Antonini.
Irama
Dopo il grande spettacolo allo stadio San Siro di Milano, a dicembre il cantautore sarà in concerto nei palazzetti. Previsti appuntamenti a Mantova, Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli.
Samurai Jay
Samurai Jay è tra i protagonisti indiscussi di questa estate. Il cantante sta dominando le classifiche con la canzone Ossessione, presentata in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Marco Mengoni
Nel corso degli anni Marco Mengoni ha regalato grandi successi al pubblico, ricordiamo L’essenziale, Guerriero, Pronto a correre, Esseri umani, Ma stasera e No Stress.
Angelina Mango
Dopo il brano Uguale a me, Angelina Mango e Marco Mengoni sono tornati a collaborare per Canto d’amore.
Noemi
Noemi è tra le voci più amate della scena discografica italiana. Tra i suoi successi citiamo Per tutta la vita, Sono solo parole, La borsa di una donna, Non smettere mai di cercarmi, Glicine e Ti amo non lo so dire.
Sayf
A maggio Sayf ha pubblicato il suo primo album Santissimo, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. All’interno anche il brano Tu mi piaci tanto.
Cristiano Malgioglio
A maggio il cantautore ha lanciato il nuovo brano Amore di contrabbando, arrivato a pochi mesi di distanza dal precedente singolo Chi lo sa.
J-Ax
Il 4 settembre il rapper pubblicherà il nuovo album Vita morte miracoli. J-Ax ha annunciato il disco scrivendo sul suo profilo Instagram: “Da bambini volevamo prendere il mondo in mano, da grandi abbiamo capito quanto pesa”.
Serena Brancale
Dopo essere tornata in gara con il brano Qui con me al Festival di Sanremo, Serena Brancale ha pubblicato il singolo Al mio paese in collaborazione con Levante e Delia.
Gabry Ponte
Dopo il grande show allo stadio San Siro di Milano, nel 2027 il DJ e produttore tornerà a far ballare il pubblico con gli appuntamenti in programma all’Unipol Arena di Bologna, all’Inalpi Arena di Torino, al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Dome di Milano.
Clara e Sangiovanni
I due artisti hanno unito le loro voci per la canzone Le ragazze. Il videoclip del singolo ha superato 700.000 visualizzazioni su YouTube.
Baby K
L’artista sta facendo ballare tutti con il tormentone estivo Tucamacarena, arrivato a oltre due milioni di riproduzioni su Spotify.
Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo
Attesi anche Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo. I tre artisti hanno unito i loro stili per firmare uno dei tormenti estivi di questo 2026: La Costiera Amalfitana. Il videoclip della canzone ha superato tre milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube in meno di un mese.
Malika Ayane
A febbraio l’artista ha presentato il brano Animali notturni alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ora, Malika Ayane ha pubblicato il nuovo brano Una possibilità.
Lorenzo Salvetti
A maggio il giovane cantautore, classe 2007, ha trionfato alla venticinquesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.
Mara Sattei
A novembre Mara Sattei darà il via al tour portando la sua musica in giro per l’Italia: da Roma a Conversano passando per Perugia e Milano.
Enrico Nigiotti
Dopo il ritorno sul palco del Teatro Ariston, a marzo il cantautore toscano ha pubblicato il nuovo album Maledetti innamorati, entrato nella Top 10 della classifica settimanale FIMI.
Rhove
A giugno il rapper ha pubblicato il nuovo singolo Parapluie. Tra i suoi successi citiamo Shakerando, Cancelo, Ancora e Petit fou fou con Anna.
Gemelli DiVersi
Tra i brani più famosi del gruppo troviamo sicuramente Mary, Tu corri, Un altro ballo, Fotoricordo e Un attimo ancora con Jenny B.
Ludwig
A maggio Ludwig ha pubblicato il nuovo singolo Ti Soffro in collaborazione con Il Pagante.
Cioffi
A luglio Cioffi ha lanciato il brano Carmela, arrivato a oltre 240.000 riproduzioni su Spotify.
Le Vibrazioni
In queste settimane la formazione, guidata dalla voce di Francesco Sarcina, è impegnata con la tournée estiva in programma in numerose città italiane.
Eddie Brock
A maggio l’artista ha pubblicato il nuovo brano Bel venerdì. Tra le sue canzoni ricordiamo Non è mica te e Avvoltoi.