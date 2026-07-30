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Tim Battiti Live 2026, i cantanti della puntata di giovedì 30 luglio

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Introduzione

Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia condurranno l’ultimo appuntamento di Tim Battiti Live 2026. Il palco di Trani ospiterà numerosi protagonisti della scena musica italiana. Annunciate performance on the road da Manfredonia e Alberobello. Tra gli artisti attesi Irama, Sayf, Cristiano Malgioglio, Gabry Ponte, Enrico Nigiotti, Rhove, i Gemelle DiVersi e Le Vibrazioni

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Quello che devi sapere

Tim Battiti Live 2026, l’ultima puntata

Giovedì 30 luglio Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia condurranno l’ultima puntata dell’edizione 2026 di Tim Battiti Live. Numerosi artisti si esibiranno sul palco di Trani. Inoltre, previste esibizioni on the road da Manfredonia e Alberobello. Regia di Luigi Antonini.

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Irama

Dopo il grande spettacolo allo stadio San Siro di Milano, a dicembre il cantautore sarà in concerto nei palazzetti. Previsti appuntamenti a Mantova, Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli.

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Samurai Jay

Samurai Jay è tra i protagonisti indiscussi di questa estate. Il cantante sta dominando le classifiche con la canzone Ossessione, presentata in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

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Marco Mengoni

Nel corso degli anni Marco Mengoni ha regalato grandi successi al pubblico, ricordiamo L’essenziale, Guerriero, Pronto a correre, Esseri umani, Ma stasera e No Stress.

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Angelina Mango

Dopo il brano Uguale a me, Angelina Mango e Marco Mengoni sono tornati a collaborare per Canto d’amore.

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Noemi

Noemi è tra le voci più amate della scena discografica italiana. Tra i suoi successi citiamo Per tutta la vita, Sono solo parole, La borsa di una donna, Non smettere mai di cercarmi, Glicine e Ti amo non lo so dire.

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Sayf

A maggio Sayf ha pubblicato il suo primo album Santissimo, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. All’interno anche il brano Tu mi piaci tanto.

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Cristiano Malgioglio

A maggio il cantautore ha lanciato il nuovo brano Amore di contrabbando, arrivato a pochi mesi di distanza dal precedente singolo Chi lo sa.

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J-Ax

Il 4 settembre il rapper pubblicherà il nuovo album Vita morte miracoli. J-Ax ha annunciato il disco scrivendo sul suo profilo Instagram: “Da bambini volevamo prendere il mondo in mano, da grandi abbiamo capito quanto pesa”.

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Serena Brancale

Dopo essere tornata in gara con il brano Qui con me al Festival di Sanremo, Serena Brancale ha pubblicato il singolo Al mio paese in collaborazione con Levante e Delia.

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Gabry Ponte

Dopo il grande show allo stadio San Siro di Milano, nel 2027 il DJ e produttore tornerà a far ballare il pubblico con gli appuntamenti in programma all’Unipol Arena di Bologna, all’Inalpi Arena di Torino, al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Dome di Milano.

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Clara e Sangiovanni

I due artisti hanno unito le loro voci per la canzone Le ragazze. Il videoclip del singolo ha superato 700.000 visualizzazioni su YouTube.

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Baby K

L’artista sta facendo ballare tutti con il tormentone estivo Tucamacarena, arrivato a oltre due milioni di riproduzioni su Spotify.

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Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo

Attesi anche Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo. I tre artisti hanno unito i loro stili per firmare uno dei tormenti estivi di questo 2026: La Costiera Amalfitana. Il videoclip della canzone ha superato tre milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube in meno di un mese.

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Malika Ayane

A febbraio l’artista ha presentato il brano Animali notturni alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ora, Malika Ayane ha pubblicato il nuovo brano Una possibilità.

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Lorenzo Salvetti

A maggio il giovane cantautore, classe 2007, ha trionfato alla venticinquesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.

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Mara Sattei

A novembre Mara Sattei darà il via al tour portando la sua musica in giro per l’Italia: da Roma a Conversano passando per Perugia e Milano.

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Enrico Nigiotti

Dopo il ritorno sul palco del Teatro Ariston, a marzo il cantautore toscano ha pubblicato il nuovo album Maledetti innamorati, entrato nella Top 10 della classifica settimanale FIMI.

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Rhove

A giugno il rapper ha pubblicato il nuovo singolo Parapluie. Tra i suoi successi citiamo Shakerando, Cancelo, Ancora e Petit fou fou con Anna.

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Gemelli DiVersi

Tra i brani più famosi del gruppo troviamo sicuramente Mary, Tu corri, Un altro ballo, Fotoricordo e Un attimo ancora con Jenny B.

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Ludwig

A maggio Ludwig ha pubblicato il nuovo singolo Ti Soffro in collaborazione con Il Pagante.

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Cioffi

A luglio Cioffi ha lanciato il brano Carmela, arrivato a oltre 240.000 riproduzioni su Spotify.

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Le Vibrazioni

In queste settimane la formazione, guidata dalla voce di Francesco Sarcina, è impegnata con la tournée estiva in programma in numerose città italiane.

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Eddie Brock

A maggio l’artista ha pubblicato il nuovo brano Bel venerdì. Tra le sue canzoni ricordiamo Non è mica te e Avvoltoi.

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