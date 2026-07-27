Noemi, il post sui social dopo la caduta dal palco

Noemi ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute. Dopo la caduta dal palco durante un concerto, l’artista ( FOTO ) ha iniziato la riabilitazione condividendo alcuni scatti sul suo profilo Instagram da oltre 820.000 follower. Nel frattempo, la cantante ha annunciato il nuovo calendario della tournée.

noemi, il post su instagram

In questi giorni Noemi sta documentando la sua riabilitazione con una serie di post e video condivisi sul profilo social. Dopo la caduta, l’artista aveva raccontato: “Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore. Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti”. La cantante aveva proseguito: “Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate! Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi”.

Ora, Noemi ha pubblicato un nuovo post scrivendo nella didascalia: “Canta che ti passa”. Nel frattempo, l’artista ha annunciato la nuove date del tour. Il 16 agosto la voce di Sono solo parole ripartirà da Bisacquino portando la sua musica in giro per l’Italia. Questo il calendario aggiornato:

16 agosto – BISACQUINO (PA) · PIAZZA TRIONA – NUOVA DATA

– BISACQUINO (PA) · PIAZZA TRIONA – NUOVA DATA 17 agosto - GRISI' - MONREALE (PA) · PIAZZA DELLA RINASCITA

- GRISI' - MONREALE (PA) · PIAZZA DELLA RINASCITA 19 agosto - CARPINO (FG) · PIAZZA DEL POPOLO

- CARPINO (FG) · PIAZZA DEL POPOLO 20 agosto - BALSORANO (AQ) · PIAZZA SCACCHI – data recuperata del 13 agosto

- BALSORANO (AQ) · PIAZZA SCACCHI – data recuperata del 13 agosto 22 agosto – BORTIGALI (NU) · PIAZZA DEL POPOLO

– BORTIGALI (NU) · PIAZZA DEL POPOLO 24 agosto - CASTELDACCIA (PA) · PIAZZA MATRICE

- CASTELDACCIA (PA) · PIAZZA MATRICE 25 agosto – AIDONE(EN)·BARBABLÙ FEST - TEATRO ANTICO DI MORGANTINA – data recuperata del 31 luglio

– AIDONE(EN)·BARBABLÙ FEST - TEATRO ANTICO DI MORGANTINA – data recuperata del 31 luglio 27 agosto –MARINA DI PIETRASANTA (LU) LA VERSILIANA FESTIVAL- data recuperata del 10 agosto

–MARINA DI PIETRASANTA (LU) LA VERSILIANA FESTIVAL- data recuperata del 10 agosto 28 agosto – RICCIONE · RICCIONE MUSIC CITY - PIAZZALE ROMA - data recuperata dell’8 agosto

– RICCIONE · RICCIONE MUSIC CITY - PIAZZALE ROMA - data recuperata dell’8 agosto 29 agosto - SIROLO (AN) - PARCO DELLA REPUBBLICA – data recuperata del 14 agosto

- SIROLO (AN) - PARCO DELLA REPUBBLICA – data recuperata del 14 agosto 30 agosto – VICENZA · VICENZA IN FESTIVAL - PIAZZA DEI SIGNORI

– VICENZA · VICENZA IN FESTIVAL - PIAZZA DEI SIGNORI 04 settembre - SCAFATI (SA) · NOTTE BIANCA SCAFATI - CAVALCAVIA LONGOBARDI

- SCAFATI (SA) · NOTTE BIANCA SCAFATI - CAVALCAVIA LONGOBARDI 08 settembre – SIDERNO (RC) · PIAZZA PORTOSALVO

– SIDERNO (RC) · PIAZZA PORTOSALVO 09 settembre – ZAFFERANA ETNEA (CT) · ETNA IN SCENA - ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO – data recuperata dell’1 agosto

– ZAFFERANA ETNEA (CT) · ETNA IN SCENA - ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO – data recuperata dell’1 agosto 13 settembre – ZAPPONETA (FG) · BLU FESTIVAL - PIAZZA ALDO MORO – NUOVA DATA

Annullate le date in programma il 26 luglio a Iglesias al Disco Italia Live di Piazza Quintino Sella e il 3 agosto a Circello al Parco San Vito. Dopo i numerosi appuntamenti estivi, Noemi concluderà il tour con due speciali concerti in programma il 14 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Milano.