Noemi, il post sui social dopo la caduta dal palco e le dimissioni dall'ospedaleMusica
Nel febbraio dello scorso anno Noemi ha pubblicato il suo ultimo album Nostalgia contenente anche il brano Se t’innamori muori presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo
Noemi ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute. Dopo la caduta dal palco durante un concerto, l’artista (FOTO) ha iniziato la riabilitazione condividendo alcuni scatti sul suo profilo Instagram da oltre 820.000 follower. Nel frattempo, la cantante ha annunciato il nuovo calendario della tournée.
noemi, il post su instagram
In questi giorni Noemi sta documentando la sua riabilitazione con una serie di post e video condivisi sul profilo social. Dopo la caduta, l’artista aveva raccontato: “Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore. Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti”. La cantante aveva proseguito: “Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate! Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi”.
Ora, Noemi ha pubblicato un nuovo post scrivendo nella didascalia: “Canta che ti passa”. Nel frattempo, l’artista ha annunciato la nuove date del tour. Il 16 agosto la voce di Sono solo parole ripartirà da Bisacquino portando la sua musica in giro per l’Italia. Questo il calendario aggiornato:
- 16 agosto – BISACQUINO (PA) · PIAZZA TRIONA – NUOVA DATA
- 17 agosto - GRISI' - MONREALE (PA) · PIAZZA DELLA RINASCITA
- 19 agosto - CARPINO (FG) · PIAZZA DEL POPOLO
- 20 agosto - BALSORANO (AQ) · PIAZZA SCACCHI – data recuperata del 13 agosto
- 22 agosto – BORTIGALI (NU) · PIAZZA DEL POPOLO
- 24 agosto - CASTELDACCIA (PA) · PIAZZA MATRICE
- 25 agosto – AIDONE(EN)·BARBABLÙ FEST - TEATRO ANTICO DI MORGANTINA – data recuperata del 31 luglio
- 27 agosto –MARINA DI PIETRASANTA (LU) LA VERSILIANA FESTIVAL- data recuperata del 10 agosto
- 28 agosto – RICCIONE · RICCIONE MUSIC CITY - PIAZZALE ROMA - data recuperata dell’8 agosto
- 29 agosto - SIROLO (AN) - PARCO DELLA REPUBBLICA – data recuperata del 14 agosto
- 30 agosto – VICENZA · VICENZA IN FESTIVAL - PIAZZA DEI SIGNORI
- 04 settembre - SCAFATI (SA) · NOTTE BIANCA SCAFATI - CAVALCAVIA LONGOBARDI
- 08 settembre – SIDERNO (RC) · PIAZZA PORTOSALVO
- 09 settembre – ZAFFERANA ETNEA (CT) · ETNA IN SCENA - ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO – data recuperata dell’1 agosto
- 13 settembre – ZAPPONETA (FG) · BLU FESTIVAL - PIAZZA ALDO MORO – NUOVA DATA
Annullate le date in programma il 26 luglio a Iglesias al Disco Italia Live di Piazza Quintino Sella e il 3 agosto a Circello al Parco San Vito. Dopo i numerosi appuntamenti estivi, Noemi concluderà il tour con due speciali concerti in programma il 14 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Milano.
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Nel febbraio dello scorso anno Noemi ha pubblicato il suo ultimo album Nostalgia contenente anche il brano Se t’innamori muori presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tra le sue canzoni più popolari troviamo Per tutta la vita, Vuoto a perdere, Bagnati dal sole, Glicine e Ti amo non lo so dire. Spazio anche alle collaborazioni: da L’amore si odia con Fiorella Mannoia a Makumba e Hula-Hoop con Carl Brave passando per L'amore eternit con Fedez (FOTO) e Oh ma con Rocco Hunt.
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