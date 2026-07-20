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Noemi cade dal palco durante un concerto, trasferita in ospedale per accertamenti

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. L'artista è caduta dal palco mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano. Soccorsa dal 118, è stata medicata sul posto e poi trasferita all’ospedale di Vasto per gli accertamenti. Il concerto è stato sospeso

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Momenti di apprensione durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Al termine di un brano, mentre stava salutando il pubblico, la cantante è caduta dal palco finendo a terra. Soccorsa dal personale del 118, secondo quanto riportato dai media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti del caso. Il concerto, uno degli eventi del cartellone estivo della cittadina, è stato sospeso intorno alle 22.30. 

Il trasferimento in ospedale e la nota del Comune

 

"A causa dell'incidente occorso durante l'esibizione alla cantante Noemi il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione”, ha scritto il Comune in una nota. "Per rispetto nei confronti dell'artista e di quanto accaduto, l'amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera”, prosegue la nota. 

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