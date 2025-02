Il cantante e produttore musicale salirà per la seconda volta sul palco dell'Ariston, dove si esibirà nel brano Battito. Il rapper, nella giornata del green carpet di ieri ha salutato i fan sfilando con un mazzo di fiori in mano e per l’aspetto dei suoi occhi ha sollevato varie teorie, come l'uso di lenti a contatto particolari