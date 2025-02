Achille Lauro: "Ferragni? Lascio questi gossip a chi ha solo questo"

In testa solo la musica. Achille Lauro risponde in maniera piuttosto laconica a chi, nella conferenza stampa pre Festival di Sanremo ( LO SPECIALE ), gli chiede dei gossip che lo riguardano e della sua presunta relazione con Chiara Ferragni, un rumor scatenato nei giorni scorsi da Fabrizio Corona.

La replica di Achille Lauro

“Lascio questi gossip a chi ha solo questo per esistere – ha detto l’artista -. Io grazie a Dio vivo nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori, alienato a fare i miei progetti, non lo seguo e non mi piace”. Poi un’ulteriore stoccata: “Si parla molto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è molto diverso”.