Spandau Ballet, Tony Hadley compie 65 anni: la carriera dell'artista

Cantante britannico ed ex frontman di uno dei gruppi più importanti del movimento new romantic, vanta anche una consistente attività da solista e come conduttore di programmi radiofonici e televisivi. Ecco le curiosità e le cose da sapere su di lui

Tony Hadley compie oggi 65 anni. Il cantante britannico è una icona degli Anni Ottanta , quando si prese la scena della musica con gli Spandau Ballet. La band è considerata tra i gruppi più importanti del movimento new romantic. Dopo lo scioglimento, ha continuato la carriera come solista ma ha avuto esperienze anche come conduttore di programmi radiofonici e televisivi. Insieme a Simon LeBon dei Duran Duran , era considerato tra gli uomini più affascinanti del panorama musicale. Ecco cosa sapere sull'artista.

La carriera di Tony Hadley

Anthony Patrick Hadley è nato a Londra il 2 giugno 1960. Nel 1979 forma gli Spandau Ballet con i fratelli Gary e Martin Kemp, Steve Norman e John Keeble. Negli anni ’80 la band esplode e s’impone sul panorama mondiale nei generi new wave e new romantic. Il gruppo matura uno stile elegante e raffinato, principalmente pop, con venature leggermente rock a tratti, e spiccatamente soul nelle melodie vocali e nell'uso del sassofono. Per circa dieci anni gli Spandau Ballet ottengono un notevole successo commerciale e di critica, in particolare con il terzo album True del 1983 e il successivo Parade del 1984. Nel 1989 gli Spandau Ballet si sciolgono a causa dello scarso “appeal” che riscuote nel pubblico l’ultimo album Heart Like a Sky. Il disco non esce nemmeno negli Stati Uniti dove per anni la band si era divisa praticamente il pubblico con i "rivali" Duran Duran. Tony continua quindi la carriera musicale come solista. Dopo aver firmato con la EMI, il primo album è The State of Play nel 1992. In seguito Hadley fonda la sua personale etichetta, la SlipStream Records. Negli anni continua a pubblicare album in studio, alternandoli a dischi dal vivo. Nel corso degli anni collabora con diversi artisti e gruppi musicali della scena dance e di altri generi e prende parte a programmi Tv e radiofonici. Nel 2003 vince il reality show Reborn in The USA.

La reunion

Nel 2009 gli Spandau Ballet sono tornati insieme, a 20 anni di distanza dallo scioglimento. Hanno subito pubbliato l'album Once More, con i loro più grandi successi rivisti in nuove versioni. Nel luglio 2017, Tony Hadley ha di nuovo abbandonato il gruppo, smentendo le voci di nuove possibili. I restanti membri degli Spandau Ballet, hanno quindi deciso nel 2019 di sciogliere definitivamente il gruppo e annunciando che non si sarebbero più esibiti senza Hadley come voce principale.