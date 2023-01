Rolling Stone sceglie i 200 cantanti migliori di sempre. La top 20

3/20 ©Getty

Sam Cooke sapeva cantare con la sua voce praticamente qualsiasi cosa. Provate a mettere in bocca a un altro versi come “Don't know much about a science book, don't know much about the French I took. But I do know that I love you” e avrete una banale canzonetta d’amore non al livello della sua Wonderful World. Cooke è stato tuttavia anche un artista impegnato, attento alle tematiche sociali e ai diritti civili, una voce in grado di cantare capolavori come A Change Is Gonna Come del 1964

Un decennio senza Whitney, i cinque grandi successi