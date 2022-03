Aretha Franklin, 80 anni fa nasceva la star: i duetti indimenticabili

L'artista, nata a Memphis il 25 marzo del 1942, nella sua straordinaria carriera ha interpretato successi indimenticabili e, diverse volte, ha unito il suo timbro vocale a quello di altri artisti Condividi

Aretha Franklin era "la voce". La regina del soul, nata a Memphis il 25 marzo del 1942, 80 anni fa, nella sua straordinaria carriera - che ha abbracciato più di 5 decenni - ha interpretato successi indimenticabili (da Respect a Think) e, diverse volte, ha unito il suo timbro vocale a quello di altri artisti: ne sono nati dei duetti che ancora oggi sono fra i più famosi della storia della musica.

Sisters are doin’it for themselves (con Eurytmics) approfondimento ARETHA FRANKLIN: 5 CANZONI LEGGENDARIE Sisters Are Doin’ It for Themselves è un singolo pubblicato nel 1985, frutto di una collaborazione tra gli Eurythmics e Aretha Franklin. La canzone vede incontrarsi la voce di Annie Lennox e di Aretha che cantano un brano di emancipazione femminile, con cori gospel di accompagnamento.

I knew you were waiting for me (con George Michael) approfondimento Aretha Franklin, le canzoni più iconiche della regina del soul Il 7 febbraio 1987 George Michael e Aretha Franklin erano al primo posto nella classifica dei singoli più venduti del Regno Unito con la canzone I Knew You Were Waiting (For Me). Sarà il primo e unico singolo di Aretha Franklin a raggiungere la vetta nel Regno Unito. Scritta da Dennis Morgan and Simon Climie, la canzone all’inizio non fu pensata per un duetto, ma l’unione delle due interpretazioni convinse presto tutti. George Michael nel suo libro Bare ricorda di essere stato nervoso per il fatto di dover ‘confrontarsi’ con la regina del soul. Arrivò quindi alla conclusione che non servisse a nulla provare a copiarla e che fosse meglio rimanere “sul semplice” con la sua interpretazione: “Nessuno può emulare Aretha Franklin”.

Just to see her (con Smokey Robinson) approfondimento Respect, il trailer con Jennifer Hudson nei panni di Aretha Franklin Quella tra Aretha Franklin e Smokey Robinson è stata un’amicizia iniziata quando erano ancora bambini e durata poi una vita intera. Una delle loro interpretazioni memorabili è quella di Just to see her in cui emerge tutto il loro feeling.

Please, please, please (con James Brown) approfondimento Aretha Franklin, venduti all’asta gli abiti usati nei suoi spettacoli La voce della regina del soul si è poi unita a quella del re del soul, James Brown, sulle note di Please, Please, Please. Il singolo fu il debutto a livello mondiale del cantante-ballerino e rimase una delle sue canzoni più famose. Nell’interpretazione con Aretha Franklin il ritmo è serrato e le due voci si mixano alla perfezione.

What Now My Love (con Frank Sinatra) Celebre anche il duetto con Frank Sinatra sulle note di What Now My Love, brano che apparve nell’album del 1966 That’s Life di Sinatra. La canzone venne registrata come duetto con la regina del soul nel 1993, per l’album Duets.

It Isn’t, It Wasn’t, It Ain’t Never Gonna Be (con Whitney Houston) Con It Isn’t, It Wasn’t, It Ain’t Never Gonna Be arriva poi l'unione della voce di Aretha Franklin con quella di Whitney Houston. Il brano è stato estratto come singolo dall'album della Franklin Through the Storm. Le due donne sono state amiche per lungo tempo, con Whitney che all’inizio della sua carriera musicale ha guardato ad Aretha - che era anche la sua madrina - come un importante punto di riferimento.