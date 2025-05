5/14 ©Getty

Jeremy Strong, che ha fatto degli abiti da sera di tonalità non convenzionali la sua cifra stilistica da anni, non rinuncia alle tonalità pastello e per questa sera opta per lo smoking sartoriale col papillon (di Brioni) verde tenue. L'attore e giurato è accompagnato dalla regista Emma Wall, in abito lungo e sandali color oro. Armonici. Voto: 7.5 per Strong e 7 per Wall