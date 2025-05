Cannes 2025, nuove regole sul red carpet: vietati i nude look

Alla vigilia dell'inizio ufficiale della kermesse, dall'organizzazione del Festival arrivano nuove indicazioni per il dress code dei partecipanti alla sfilata sul red carpet, un complesso di regole orientate al rispetto dell'eleganza della manifestazione e della comune decenza. Come cambierà lo stile delle celebrità più attese?

Il Festival di Cannes 2025 sarà una manifestazione all'insegna dell'eleganza formale, quest'anno più che mai.

Lo dicono gli organizzatori che, sul sito ufficiale della kermesse, che quest'anno si svolge dal 13 al 24 maggio, hanno aggiornato con più precisione il complesso di regole più o meno scritte relative al dress code per gli ospiti del Festival, l'insieme delle regole da rispettare per prendere parte alle première al Grand Théâtre Lumière.

Il requisito essenziale sarà l'abito da sera, sia per le donne che per gli uomini, e quest'ultimo dovrà avere uno stile che risponda a un criterio di decenza, quest'anno particolarmente importante per gli organizzatori del Festival.

Niente trasparenze e niente nude look. Banditi anche gli eccessi, per consentire una sfilata degli ospiti sul red carpet snella, fluida e senza intoppi.



Abiti lunghi, cravatte scure e scarpe eleganti "Per motivi di decenza, la nudità è vietata su red carpet, così come in qualsiasi altra area del Festival".

Così si legge sul sito ufficiale del Festival di Cannes che ha stabilito con anticipo che la 78esima edizione della prestigiosa kermesse cinematografica europea dovrà svolgersi senza critiche, specie quelle rivolte allo stile delle celebrità invitate alle première e alle sfilate sul tappeto rosso che le precedono.

I tanti nude look e l'abbondanza di scollature generose e di spacchi vertiginosi che si sono visti sulla Croisette hanno indotto gli organizzatori a chiarire meglio le indicazioni di stile dei partecipanti al Festival.

Il guardaroba delle signore è senz'altro quello più colpito dal nuovo rigido dress code ma anche per gli uomini è vietato rilassarsi.

Gli uomini dovranno presentansi in smoking e i nessun caso saranno ammesse le sneakers (citate esplicitamente nelle righe in cui si discutono le calzature previste).

Per le donne, è indicato l'abito lungo ma, in alternativa, può andar bene anche l'abito da cocktail, ovvero, il little black dress, un modello adatto al tardo pomeriggio, che è l'orario in cui si accendono i riflettori a Cannes.

La nota parla anche della possibilità di indossare un tailleur con una "maglia elegante" a cui abbinare "pantaloni scuri".

Per gli uomini, vanno bene il nero e il blu navy per gli abiti a cui abbinare il papillon o la cravatta scura.

Il nuovo dress code formale specifica ulteriormente la necessità per le donne di indossare le scarpe col tacco o sandali - questi ultimi anche senza tacco, purché eleganti. La precisazione è d'obbligo visto che al Festival molte signore dello schermo, da Cate Blanchett a Kristen Stewart e Jennifer Lawrence, si sono presentate scalze o con le flip flop, un gesto che già anni fa tradiva l'insofferenza nei confronti di prescrizioni di stile troppo rigide e penalizzanti nei confronti delle donne, costrette a stare più scomode degli uomini. Vedi anche Stranezze sul red carpet di Cannes, da Jennifer Lawrence a Julia Fox