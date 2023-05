1/15 ©IPA/Fotogramma

Non solo abiti da sogno e gioielli da capogiro sul red carpet di Cannes, uno dei più prestigiosi al mondo. Al Festival 2023 non sono poche le star a concedersi libertà e stravaganze, tra queste Jennifer Lawrence che ha abbinato al suo dress d'alta moda Dior, una creazione realizzata apposta per lei, un paio di infradito di gomma. Per l'attrice premio Oscar la comodità viene prima di tutto e non è certo la prima volta che si lascia fotografare con queste calzature

