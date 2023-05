8/16 ©Getty

Tutti in nero anche gli affascinanti uomini di Pedro Almodóvar già vestiti splendidamente in mattinata, all'appuntamento con la stampa per il corto Strange Way of Life, realizzato con la Saint Laurent Productions. Insieme agli interpreti sul carpet c'è anche lo stilista della casa di moda, Anthony Vaccarello, che ha disegnato i costumi dell'opera. In foto, da sinistra, posano Manu Rios, Jason Fernandez, Ethan Hawke, il regista Pedro Almodóvar e lo stilista Anthony Vaccarello, e gli attori Jose Condessa e George Steane. Il gruppo merita un 8.5 complessivo

Festival di Cannes 2023, Almodovar presenta il cortometraggio “Strange Way of Life”. FOTO