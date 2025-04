Francis Ford Coppola riceve l'AFI Life Achievement Award

Il regista presentato dai colleghi e amici George Lucas e Steven Spielberg, che davanti alla platea dice: "Il Padrino è il più grande film americano mai realizzato"

Il film più grande nella storia di Hollywood? Steven Spielberg non ha dubbi: Il Padrino. Il regista ha rivelato la sua preferenza in un’occasione decisamente speciale, durante la consegna dell’AFI Life Achievement Award all’amico e collega Francis Ford Coppola. Spielberg era presente e ha parlato di Coppola così come George Lucas: i tre compongono un terzetto sostanzialmente inseparabile fin dalla fine degli anni ’60, quando iniziarono a collaborare.

L'albo d'oro del premio Il Life Achievement Award è l’onorificenza più importante assegnata dall’American Film Institute, è stato istituito nel 1973 e, prima che a Coppola, è stato assegnato a personalità del calibro di Orson Welles, Bette Davis, Alfred Hitchcock, Genne Kelly, Sidney Poitier, Meryl Streep. Anche Steven Spielberg lo ha ricevuto mentre l’anno scorso il riconoscimento è andato a Nicole Kidman.

Il coraggio di Coppola secondo Spielberg Nel corso della sua orazione, Spielberg ha messo in evidenza il coraggio di Coppola, ricordando il loro primo incontro nel 1967. “Da un lato ti batti per gli artisti indipendenti, se sempre un campione delle loro cause, ma anche, e sempre, sei impavido nell’aprirti a idee, opinioni e ispirazioni”. Spielberg ha poi raccontato di quando, insieme ad altri registi, partecipò a una proiezione privata di un primo montato di Apocalypse Now lungo ben cinque ore: “Quando è terminato, ci hai chiesto di dirti cosa avevamo visto e cosa avevamo provato. Ci hai invitati tutti e, uno ad uno, ti abbiamo detto dove ci eravamo perduti e dove ci eravamo ritrovati, e io sono rimasto sbalordito nello scoprire che lasciarti aperto nelle vedute e costantemente alla ricerca era il tuo vero superpotere”. Spielberg ha poi continuato: “Hai preso ciò che era venuto prima e hai ridefinito il canone del cinema americano, e nel farlo hai inspirato una generazione di narratori che vogliono renderti orgoglioso del loro lavoro, orgoglioso del nostro lavoro, e io voglio sempre renderti orgoglioso del mio lavoro”. Approfondimento Ecco qual è il film più bello degli anni Settanta secondo 480 registi

Le parole di George Lucas Anche Lucas ha raccontato della sua lunga amicizia con Coppola, risalente al 1968, quando gli fece da assistente sul set di Sulle ali dell’arcobaleno. Definendolo il suo eroe, Lucas ha detto: “Quando avevo 22 anni mi ha insegnato a non aver paura di saltare da una scogliera. E così ho vissuto per tutta la mia vita, anche se io non raggiungo il livello più alto che tocca lui”.