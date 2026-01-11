Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: "Fake news"

L'attore turco Can Yaman, fermato ieri a Istanbul per un'indagine di droga e rilasciato in giornata, ha postato su Instagram una foto di lui davanti al Colosseo per dare notizia del suo rientro in Italia

Can Yaman torna a Roma e si rivolge alla stampa italiana per negare il suo coinvolgimento nell'indagine per droga aperta a Istanbul. "Back to Rome", scrive su Instagram l'attore, noto in Italia per il suo ruolo di Sandokan e in diverse serie televisive di successo, postando una foto che lo ritrae con il Colosseo alle spalle.

L'appello ai media

"Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l'errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene", scrive l'attore su Instagram.