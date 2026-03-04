Megan Fox torna a postare su IG: la reazione dell'ex Machine Gun Kelly

Megan Fox è tornata a postare su Instagram: la reazione del suo ex Machine Gun KellySpettacolo
Martedì 3 marzo l'attrice e modella statunitense ha pubblicato una sequenza di scatti realizzate durante un recente servizio fotografico. Come didascalia, l’attrice ha scelto una citazione intensa: “Everything is more beautiful because we are doomed”, frase tratta dal film Troy del 2004, adattamento ispirato all’Iliade di Omero, che in italiano suona come “Tutto è più bello perché siamo condannati". Straniante il commento lasciato dall'ex della star: “Felicissimo di avere il tuo numero di telefono”
Megan Fox riappare sui social con un ritorno assai audace, corredato da un commento inatteso di Machine Gun Kelly, il suo ex compagno.
Dopo un lungo periodo di silenzio digitale, l'attrice e modella statunitense torna a far parlare di sé, scegliendo Instagram per segnare il proprio rientro sulla scena pubblica.
Ha così sorpreso milioni di follower con una serie di immagini ad alto tasso di sensualità (che potete guardare nel post da lei condiviso su IG, che trovate in fondo a questo articolo). Un ritorno che non è passato inosservato e che ha immediatamente riacceso l’attenzione mediatica, anche per la reazione dell’ex partner Machine Gun Kelly.
Martedì 3 marzo 2026, Fox ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una sequenza di fotografie realizzate durante un recente servizio fotografico. A corredo degli scatti, condivisi con oltre 20,7 milioni di follower, l’attrice ha scelto una citazione intensa: “Everything is more beautiful because we are doomed”, frase tratta dal film Troy del 2004, adattamento ispirato all’Iliade di Omero, che in italiano suona come “Tutto è più bello perché siamo condannati”.
Fox: "Sono viva, sono appena apparse nuove foto"
Poco prima, attraverso le Instagram Stories, Megan Fox aveva annunciato il suo ritorno con parole semplici e dirette: “I'm alive, new pics just dropped” ("sono viva, sono appena apparse nuove foto"). Un modo essenziale per ribadire la propria presenza dopo mesi di assenza dalla piattaforma.
Le immagini hanno rapidamente catalizzato l’attenzione del pubblico, superando in poche ore i 3 milioni di “mi piace” e generando oltre 44 mila commenti. Nella prima fotografia Megan Fox appare seduta a terra, indossando una t-shirt nera e un perizoma coordinato. Gli scatti successivi offrono un’inquadratura più ravvicinata del look, completato da un choker nero, calze autoreggenti al ginocchio e scarpe con platform. La serie comprende anche ulteriori pose e un breve video realizzato durante lo shooting.
I fan hanno accolto il ritorno con entusiasmo, riempiendo la sezione commenti di messaggi di sorpresa e approvazione. Tra questi spicca quello di Machine Gun Kelly, che ha scritto: “Stoked i have your phone number”, ossia “felicissimo di avere il tuo numero di telefono”. Al momento, non è arrivata alcuna replica pubblica da parte di Megan Fox.
Una pausa iniziata nel 2024
L’allontanamento dai social risale alla fine del 2024, periodo in cui Megan Fox aveva annunciato la sua quarta gravidanza, scoperta quando la relazione con Machine Gun Kelly era già giunta al termine. La bambina, chiamata Saga, è nata il 27 marzo 2025. A comunicare pubblicamente la nascita era stato il padre, Colson Baker — vero nome di Machine Gun Kelly — con un messaggio condiviso sui social: “È finalmente arrivata!! Il nostro piccolo seme celestiale”.
Negli anni precedenti, la presenza online di Megan Fox era stata costante e intensa. Nel maggio 2024, in occasione del suo 38º compleanno, l’attrice aveva festeggiato cancellando tutte le fotografie dal proprio profilo Instagram e smettendo di seguire chiunque. Non era la prima volta che decideva di disattivare l’account: già nel febbraio 2023 aveva oscurato temporaneamente il profilo, tornando pochi giorni dopo per chiarire che, nella relazione con MGK, non vi era stato alcun tradimento, smentendo le speculazioni circolate in quel periodo.
Il prossimo 16 marzo Megan Fox compirà 40 anni, traguardo che arriva a due mesi di distanza dal recente ritorno sulla piattaforma.
La relazione con Machine Gun Kelly
La storia tra Megan Fox e Machine Gun Kelly è durata circa quattro anni, dal 2020 al 2024. Nel gennaio scorso, una fonte aveva dichiarato in esclusiva al magazine statunitense People che tra i due non esisteva più un legame sentimentale concreto: “Haven’t been together in a real way for a long time now and whatever they had romantically is done” (che significa: "Non stiamo insieme davvero da molto tempo ormai e qualunque cosa avessero romanticamente è finita).
Secondo la stessa fonte, il rapporto attuale sarebbe improntato esclusivamente alla genitorialità condivisa: “La loro relazione a questo punto riguarda solo la co-genitorialità. Megan è concentrata sui suoi figli e sul bambino e si sta appena ambientando in questo nuovo capitolo. Questa è davvero la sua priorità", ha dichiarato a People una fonte vicina alla star.
L’attenzione dell’attrice, dunque, sarebbe concentrata sui figli e sull’adattamento a questa nuova fase della vita.
Le apparizioni pubbliche e i progetti recenti
Sul fronte professionale, Megan Fox è riapparsa su Instagram nei mesi scorsi anche per promuovere una partecipazione alla serie di Prime Video Overcompensating, occasione nella quale aveva confermato che la quarta gravidanza non era stata pianificata. Dopo quell’intervento, il silenzio era tornato a dominare il suo profilo fino alla pubblicazione delle recenti immagini.
L’ultima presenza pubblica risale allo scorso ottobre, quando Megan Fox aveva preso parte a una proiezione speciale di Jennifer’s Body presso il Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles, in occasione di un evento al Nylon House durante il Coachella Valley Music and Arts Festival.
Oggi, con questo ritorno carico di immagini provocanti e dichiarazioni essenziali, Megan Fox rimette il proprio nome al centro del dibattito mediatico. E mentre i fan si interrogano su eventuali nuovi progetti cinematografici, al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Rimane soltanto un dato certo: Megan Fox è tornata, e ha voluto dirlo senza mezzi termini.
