Megan Fox entra nel cast di Five Nights at Freddy’s 2

Ci sarà anche Megan Fox nel cast di Five Nights at Freddy’s 2, sequel del film horror uscito nel 2023. Fox presterà la voce al personaggio di Toy Chica in un nuovo capitolo del franchise ambientato al Freddy Fazbear’s Pizza, atteso in sala il 5 dicembre. Universal e Bumhouse hanno annunciato anche l’approdo nel cast di MatPat (voce di Toy Bonnie) e Kellen Goff (Toy Freddy).

Regista e cast Anche il secondo capitolo di Five Nights at Freddy’s sarà diretto da Emma Tammi, stessa regista del primo film. Tornano anche i membri del cast Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail e Piper Rubio. Vedi anche Five Nights at Freddy’s 2: il trailer svela nuovi orrori animatronici

La trama del primo capitolo La trama del primo film racconta di Mike (Josh Hutcherson), guardiano notturno del Freddy Fazbear’s Pizza, che cerca di sfuggire alla follia omicida della mascotte animatronica del locale. Rimane l’attesa per scoprire tutti i nuovi e vecchi mostri meccanici saranno inclusi in un secondo capitolo il cui slogan recita: “Chiunque può sopravvivere cinque notti. Questa volta, non ci saranno seconde occasioni”.