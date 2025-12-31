Offerte Sky
Brigitte Bardot, Marine Le Pen sarà ai funerali a Saint-Tropez il 7 gennaio

Cinema

La leader del Rassemblement National ha confermato la sua partecipazione dopo aver reso omaggio all’attrice, scomparsa a 91 anni. Bardot, icona del cinema francese, non ha mai nascosto il suo sostegno alla destra, appoggiando Le Pen sin dalla prima candidatura presidenziale nel 2012. Da fonti vicine all’Eliseo, Emmanuel Macron non parteciperà alla cerimonia

Si terranno il 7 gennaio, nella chiesa di Saint-Tropez, i funerali di Brigitte Bardot, scomparsa domenica all’età di 91 anni. La cerimonia sarà privata, ma la presenza di Marine Le Pen è già stata confermata dall’entourage della leader del Rassemblement National. L’attrice, simbolo del cinema francese e icona mondiale, aveva scelto Saint-Tropez come rifugio negli ultimi anni, rendendo la località il cuore della sua vita personale e pubblica.

Brigitte Bardot e Marine Le Pen: un rapporto di lunga data

Il sostegno di Bardot a Marine Le Pen risale a oltre un decennio fa. Nel 2012, l’attrice invitò i sindaci a favorire la candidatura presidenziale della leader del Rassemblement National. Bardot, sposata da trent’anni con Bernard d’Ormale, ex consigliere di Jean-Marie Le Pen, ha sempre difeso le proprie idee politiche con fermezza, anche a costo di suscitare polemiche. Questo legame ha contribuito a rafforzare l’immagine di Bardot come figura anticonformista, capace di sfidare le convenzioni e di influenzare il dibattito pubblico.

Approfondimento

Francia, è morta a 91 anni Brigitte Bardot

Brigitte Bardot: il cordoglio e le assenze illustri

Marine Le Pen ha reso omaggio all’attrice con parole che ne sottolineano il carattere: “Una donna eccezionale, incredibilmente francese: libera, indomita e sincera”. Sul fronte istituzionale, Emmanuel Macron non sarà presente alla cerimonia. Il presidente aveva proposto un omaggio nazionale, ma la famiglia ha preferito mantenere la riservatezza. Una scelta che ha aperto un dibattito sul ruolo di Bardot nella storia culturale francese e sul rapporto tra celebrità e istituzioni.

Approfondimento

Addio Brigitte Bardot, cordoglio sui social da Macron alla Biennale Venezia
