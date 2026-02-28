Morto a 86 anni Neil Sedaka, leggendario cantautore statunitense

Addio al musicista autore di successi come Breaking Up Is Hard to Do, Bad Blood, Laughter in the Rain e Calendar Girl. Il messaggio della famiglia: "Un essere umano incredibile di cui sentiremo profondamente la mancanza"

È morto all'età di 86 anni Neil Sedaka, leggendario cantautore statunitense che nella sua lunga carriera ha firmato successi come Breaking Up Is Hard to Do, Bad Blood, Laughter in the Rain e Calendar Girl. La notizia è stata confermata da un rappresentante della famiglia a Variety.

La nota della famiglia "La nostra famiglia è devastata dall'improvvisa scomparsa del nostro amato marito, padre e nonno, Neil Sedaka", si legge in una dichiarazione della famiglia. "Una vera leggenda del rock and roll, fonte di ispirazione per milioni di persone, ma soprattutto, almeno per coloro tra noi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, un essere umano incredibile di cui sentiremo profondamente la mancanza".

Un carriera precoce Nato il 13 marzo 1939 a Brooklyn, New York, Sedaka iniziò la sua carriera quando era ancora un adolescente negli anni '50, diventando una delle prime pop star adolescenti al mondo. Formò poi i Tokens, un gruppo doo-wop, prima di incontrare il suo vicino Howard Greenfield, che sarebbe diventato il suo socio nella scrittura dei testi. Secondo la biografia di Sedaka, la loro collaborazione avrebbe venduto 40 milioni di dischi in soli quattro anni, tra il 1959 e il 1964. Nove sue canzoni sono entrate nella top 10 e ha ottenuto cinque nomination ai Grammy.