Caterina Caselli riceve il premio alla carriera e si interrompe, emozionata, mentre spiega quanto sia ancora attuale il messaggio di libertà di Nessuno mi può giudicare. E ai giovani lancia un messaggio forte e chiaro: “Sentitevi liberi dal giudizio”

Nella serata delle cover e dei duetti , la quarta del 76esimo Festival di Sanremo ( LA DIRETTA – LA SCALETTA ), oltre ai cantanti in gara, tra gli ospiti d'eccezione, a salire sul palco è Caterina Caselli. Il 'Casco d'Oro' della canzone italiana, visibilmente emozionata, riceve il premio alla carriera e si interrompe, commossa, mentre spiega quanto sia ancora attuale il messaggio di libertà di Nessuno mi può giudicare , che la cantante e produttrice portò al festival nel 1996. Il brano diventò un inno generazionale negli anni precedenti la contestazione, scorre alle sue spalle in un video in bianco e nero.

I ringraziamenti e l'invito ai giovani: Sentitevi liberi dal giudizio"

L'artista e produttrice riceve il Premio alla Carriera. "Sono stata fortunata nella mia vita, ho avuto incontri importanti che mi hanno aiutato in questo percorso", dice emozionata. Nessuno Mi Può Giudicare ancora oggi contiene un messaggio importante, rivendica la libertà di giudizio. Grazie a tutte le persone e a tutti gli artisti da cui ho imparato qualcosa". E ricorda gli anni dietro le quinte, "quando Bocelli passò dal pop al registro lirico e Phil Collins disse: 'Ma dov'era nascosto questo qui?'". Caterina Caselli ringrazia con affetto e stima tutti coloro che l'hanno accompagnata durante la sua lunga carriera. "Sei un esempio per tante che vorrebbero essere come te", le dice Laura Pausini. "Sei sulla buona strada", scherza Caselli. Infine un messaggio per i giovani: “Sentitevi liberi dal giudizio, non abbiate paura".