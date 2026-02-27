Offerte Sky
Sanremo 2026, le pagelle della serata cover del Festival

Musica
Introduzione

E', storicamente, una delle serate più attese del Festival di Sanremo (LA DIRETTA). E' la serata dei duetti (SCALETTA). E, come ha detto il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, vedremo degli abbinamenti inusuali. IN AGGIORNAMENTO

Quello che devi sapere

Elettra Lamborghini con Las Ketchup - Aserejé - VOTO 5/6

Il pois delle ragazze fa un po' sorridere così come la perfomance: manca l'anima alla canzone e Lady Lamborghini che si avvicina sorniona al pubblico non alza il ritmo. Questa canzone si balla per nostalgia più che per l'esecuzione (TESTO)

Eddie Brock con Fabrizio Moro - Portami via - VOTO 6-

Una fuga da se stessi claudicante. La questione è che Eddie canta per il pubblico e per la storia della canzone mentre Moro sembra in un mondo astratto. Come se il tempo si fosse fermato (TESTO)

Mara Sattei con Mecna - L’ultimo bacio - VOTO 7

L'arpeggio della chitarra acustica che ci accompagna all'ultimo bacio sembra di sentirlo e poi entra Mecna che si appoggia sulla voce angelica di Mara e insieme trasformano la canzone dai "mille violini suonati dal vento" in un temporale emotivo pazzesco (TESTO)

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko - Ti lascio una canzone - VOTO 7

Quello che non ti aspetti. Una poesia firmata Gino Paoli diventa eterea, quasi astrale perché assurge a performance. Poco altro da aggiungere. Una canzone e una danza da sognare e non solo quando hai sonno (TESTO)

Levante con Gaia - I maschi - VOTO 7

Temevo molto questa combo e invece l'interpretazione sensuale ha creato un clima elettrico. Levante è riuscita a portare Gaia dove poche volte è arrivata in carriera (TESTO)

Malika Ayane con Santamaria -Mi sei scoppiato dentro il cuore - VOTO 7

Qui il voto giusto sarebbe...senza voto. Perché quello che Malika ha costruito con Claudio Santamaria, a partire dai look look da tabarin, è un qualcosa di inclassificabile. Perché il genio non si può racchiudere in un numero (TESTO)

