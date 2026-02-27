"La canzone ha una storia formidabile - racconta De Piscopo all'ANSA - Tutto comincia quando nel novembre 1987 incontrai Marco Ravera all'aeroporto: lui organizzava il Festival e mi offrì di partecipare. Insieme a Willy David, (l'impresario e produttore fondamentale per la nascita del Neapolitan Power) cominciammo a cercare un brano fino a che trovammo questo pezzo scritto dai fratelli Capuano, Giosy e Mario. Come spesso succede non c'era un testo, solo un abbozzo in inglese maccheronico. Non riuscivamo a trovare un testo che ci convincesse, evidentemente mancava qualcuno che avesse ritmo. Arriviamo così a 36 ore dalla consegna del nastro, io ero a Roma a piazzale Clodio e avevo un appuntamento a casa dei Capuano a Casalpalocco vicino Ostia. Salì su un taxi e restai bloccato nel traffico immobile. "E ora come faccio?" dissi disperato al tassista e lui risponse: "dottò che ce vo fa, qui a Roma è tutto un andamento lento"