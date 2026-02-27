Introduzione
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. LDA e Aka 7even fra i 30 artisti in gara con il brano Poesie Clandestine, questa sera si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone Andamento Lento accompagnato da Tullio de Piscopo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
LDA & Aka 7even
I due artisti arrivano a Sanremo 2026 come colleghi e amici. Il loro legame ha dato vita a Poesie Clandestine, album che i due hanno condiviso in uscita il 6 marzo. Gli artisti hanno parlato del significato del brano a RaiPlay. LDA ha raccontato: “La nostra canzone parla di fasi d’amore. È un amore veramente carnale, viscerale. È un amore che in realtà parla un po’ di tutto e potete dedicarla a chi volete”. Questa sera si esibiranno insieme a Tullio De Piscopo sulle note di Andamento lento. Entrambi hanno già calcato il palco dell'Ariston: LDA nel 2023 con Se poi domani, classificandosi quindicesimo e duettando con Alex Britti in Oggi sono io, e Aka 7even nel 2022 con Perfetta così, arrivato tredicesimo.
- Luca Marzano, in arte Aka 7even, cresce a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli. La sua storia è segnata da un episodio drammatico: a sette anni cade in coma per sette giorni a causa di un'encefalite. La musica è stata la sua rinascita. Da questa esperienza nasce il nome d'arte Aka 7even. Nel 2020 entra ad Amici di Maria De Filippi, arrivando in finale e conquistando il terzo posto nella classifica generale. Durante il talent firma con la Columbia Records e ottiene il suo primo grande successo commerciale con Mi manchi, certificata doppio disco di platino dalla FIMI. Poco dopo pubblica il singolo 6 PM e vince il premio come miglior artista italiano agli MTV European Music Awards. Nel 2025 pubblica l'EP Non x soldi e il singolo Ragione e follia insieme a Tormento e Junior K.
- Luca D'Alessio, in arte LDA, partecipa nel 2021 alla ventunesima edizione di Amici, arrivando in finale e classificandosi quinto nella categoria canto. Nel 2022 torna in radio con Bandana, certificata disco d'oro con oltre 500mila copie vendute. Nel 2025 pubblica Shalla, singolo che segna una svolta R&B nel suo percorso artistico.
Chi è Tullio De Piscopo
De Piscopo nasce il 24 febbraio 1946 a Napoli, nel quartiere di Porta Capuana, in una famiglia in cui la musica è di casa fin dall'inizio: il padre Giuseppe suona come batterista e percussionista nell'orchestra del Real Teatro San Carlo, mentre il fratello maggiore Romeo si esibisce nei complessi della zona di Bagnoli. Romeo, ricordato da tutti come un talento fuori dal comune, muore a soli ventuno anni, quando Tullio ne ha appena undici. A ventitré anni lascia Napoli e si trasferisce a Torino, dove ottiene una scrittura come batterista fisso allo Swing Club, uno dei locali jazz più frequentati dell'epoca. Nello stesso anno si sposta a Milano, città che diventa la sua base e il trampolino verso una carriera internazionale. Tra i capitoli più significativi della sua storia c'è l'amicizia con Pino Daniele, con cui contribuisce a ridefinire i confini della musica italiana. È proprio Pino a convincerlo a usare la voce, da quell'intuizione nasce Stop Bajon, singolo del 1984 che scala le classifiche italiane fino al primo posto. Nel 1988 porta Andamento lento a Sanremo, vincendo poi il Festivalbar. Nel corso di una carriera lunghissima collabora con Mina, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Chet Baker e Quincy Jones, accumulando oltre 3.800 registrazioni.
Andamento Lento di Tullio De Piscopo
"La canzone ha una storia formidabile - racconta De Piscopo all'ANSA - Tutto comincia quando nel novembre 1987 incontrai Marco Ravera all'aeroporto: lui organizzava il Festival e mi offrì di partecipare. Insieme a Willy David, (l'impresario e produttore fondamentale per la nascita del Neapolitan Power) cominciammo a cercare un brano fino a che trovammo questo pezzo scritto dai fratelli Capuano, Giosy e Mario. Come spesso succede non c'era un testo, solo un abbozzo in inglese maccheronico. Non riuscivamo a trovare un testo che ci convincesse, evidentemente mancava qualcuno che avesse ritmo. Arriviamo così a 36 ore dalla consegna del nastro, io ero a Roma a piazzale Clodio e avevo un appuntamento a casa dei Capuano a Casalpalocco vicino Ostia. Salì su un taxi e restai bloccato nel traffico immobile. "E ora come faccio?" dissi disperato al tassista e lui risponse: "dottò che ce vo fa, qui a Roma è tutto un andamento lento"
Testo di Andamento Lento
Scivola, come un'onda libera ti porta via
Andamento lento questa melodia
Risonanze nere senza ipocrisia
Andare un po' più su
E vieni, vieni con me (Oh, oh)
E vieni, vieni con me (Eh, oh)
Alelai, alelai, alelai, vien' appriess a me
Show me, show me the way (Oh, oh)
Show me, show me the way (Eh, oh)
Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum
Libero, magico e suadente questo ritmo che
Vibra sotto pelle, eccitandoti
Picchio sempre forte, non mi arrenderò
Andare un po' più su
E vieni, vieni con me (Oh, oh)
E vieni, vieni con me (Eh, oh)
Alelai, alelai, alelai, vien' appriess a me
Show me, show me the way (Oh, oh)
Show me, show me the way (Eh, oh)
Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum
E vieni, vieni con me (Oh, oh)
E vieni, vieni con me (Eh, oh)
Alelai, alelai, alelai, vien' appriess a me
Show me, show me the way (Oh, oh)
Show me, show me the way (Eh, oh)
Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum
Andamento, andamento, andamento, andamento (Eh, oh, eh, oh)
Andamento lento
Andamento lento (Lento, lento)
E vieni, vieni con me (Oh, oh)
E vieni, vieni con me (Eh, oh)
Alelai, alelai, alelai, vien' appriess a me
Show me, show me the way (Oh, oh)
Show me, show me the way (Eh, oh)
Alelai, alelai, alelai, alelai, bum bum, bum bum
Andamento lento
Andamento lento
Andamento lento
Andamento lento
Andamento lento
Andamento lento
Andamento lento
Andamento lento (Oh, eh)
